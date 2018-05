Colţ de tradiţie și habă urbană, la Jibou

La Casa Orășenească de Cultură din Jibou este amenajată o încăpere de casă țărănească ce cuprinde obiecte vechi din zona Jiboului, un colț etnografic deschis pentru publicul interesat să vadă o reconstituire la scară mică a unei odăi ce cuprinde obiectele specifice locuințelor sălăjene vechi. Șopronul cu amintiri sau micul muzeu organizat la Casa Orășenească de Cultură din Jibou este și un loc în care săptămânal se desfășoară o șezătoare în cadrul căreia doamnele și domnișoarele învață să facă lucru de mână, o habă urbană ce amintește de șezătorile vechi românești.

„Șopronul cu amintiri este un proiect demarat în urmă cu un an și jumătate și se dorește a fi o reconstituire la scară mai mică a unui interior de casă țărănească, a unei odăi. Ideea îmi aparține și am încercat să adun obiecte vechi din diferite gospodării de pe Valea Someșului, din localitățile apropiate orașului Jibou, obiecte de care proprietarii încercau să se debaraseze. Am găsit piese de mobilier, ceramică, țesături și alte obiecte achiziționate prin donație. Micul muzeu se găsește în holul mare al Casei de Cultură din Jibou. Tot aici se desfășoară un proiect care se numește «Haba urbană», un proiect prin care ne-am dorit să reconstituim șezătorile vechi românești la care cetățeni ai comunității se adunau, depănau amintiri și făceau lucru de mână. Ne dorim astfel să îi învățăm pe cei de la oraș să facă ii, cu ajutorul celor două persoane care au activitate acolo. Întâlnirile la habă au loc în fiecare săptămână, în ziua de marți”, transmite directorul Casei de Cultură Jibou, Mihai Petriș.