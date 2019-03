Școlile din Dragu și Buciumi, câștigătoarele Olimpiadei Județene la Oină

Zeci de elevi au participat vineri, 22 martie, la etapa județeană a Olimpiadei Gimnaziilor la Oină, ce a avut loc pe terenul de sport din localitatea Dragu. La startul întrecerii s-au aliniat reprezentanți a patru unități școlare: Școala Gimnazială nr.1 Dragu, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Școala Gimnazială „Marcus Aurelius" Creaca și Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi

Competiția a început cu jocurile de Oină masculin, la finalul cărora cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost ocupată de echipa Școlii Gimnaziale din Dragu, pregătită de profesorul Cosmin Ardelean. Întrecerea feminină a fost câștigată de reprezentantele Școlii Gimnaziale Buciumi.

Cele două echipe vor reprezenta Sălajul la etapa interjudețeană a Olimpiadei Gimnaziilor care vor avea loc în luna aprilie în județul nostru, în localitatea Dragu, la masculin, respectiv în județul Maramureș, la feminin.

“Mă bucur să văd că de la an la an numărul echipelor participante este in crestere, ceea ce ne arata ca Oina este pe un trend ascendent in judetul Salaj. Am avut meciuri de un nivel tehnic și tactic ridicat atât la băieți cat si la fete fiind o adevărată sărbătoare a Sportului Național al României. Felicit toate echipele pentru dăruirea de care au dat dovada, imi felicit echipele care au obținut locul I la masculin și II la feminin, și sper să reușim o calificare la etapa națională care va avea loc la Complexul Național de la Izvorani. Urez mult succes echipei din Buciumi la etapa interjudețeană la feminin. Multumesc tuturor celor care au fost alături de mine in organizarea acestei competiții!”, a precizat profesorul Cosmin Ardelean.