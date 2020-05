Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei, tot mai aproape de titlul de „Şcoală-ambasador a Parlamentului European”

C.N. „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei este un liceu recunoscut pe plan local şi datorită numeroaselor proiecte europene (cincisprezece la număr) pe care le-a derulat în calitate de coordonator sau partener cu şcoli din spaţiul comunitar. Dezideratele acestor proiecte au fost deschiderea spre colaborare, spre valorile europene, spre un învăţământ de calitate şi spre progres în domeniul educaţiei (prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi prin mobilităţi ale elevilor). În acest context, C.N. „S.Bărnuţiu” primeşte titlul de „Şcoală Europeană” atât în 2007, cât şi în 2018. O urmare firească a acestui fapt este înscrierea colegiului în Programul Educativ „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European” în calitate de candidat la acest nou titlu, activitate ce se derulează în acest an şcolar.

Programul Educativ „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) urmăreşte creşterea gradului de informare a tinerilor cu privire la Uniunea Europeană, oferindu-le mijloace active de învăţare. Programul a fost lansat în 2016 într-un număr limitat de state. Începând cu 2017, acesta se desfăşoară în toate statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivul major al programului EPAS este de a-i informa pe elevi cu privire la Uniunea Europeană şi, în special, cu privire la puterea democratică de decizie a Parlamentului European.

În virtutea derulării unei activităţi menite să aducă certificarea de „şcoală-ambasador”, s-a format o echipă de cinci ambasadori seniori (profesori) şi una de cincisprezece ambasadori juniori (elevi). Din rândul celor dintâi îi menţionăm pe prof. Bianca Şerban, directorul colegiului, prof. dr. Mircea Brăban, coordonator al acestui program, prof. Claudia Crăciun, prof. Berek Aliz şi prof. Anca Ioana Mureşan. Cei cincisprezece ambasadori juniori sunt elevi în clasele IX-XI: Dan Haiduc (cls. a IX-a A, specializare Filologie), Giulia Man, Kovacs Alexia, Porcar Cezar (cls. a IX-a C, specializare Matematică-Informatică), Kovacs Annett, Iarina Ihoş, Denis Moga (cls. a X-a C, specializare Matematică-Informatică), Alexia Chioran, Daniela Macovei, Alex Sabo (a X-a E, specializarea Ştiinţele naturii), Dalia Sabou (a X-a F, specializarea Economic), Raluca Drăgan (a XI-a A, specializare Filologie), Dana Sîrca, Raul Drăgan (a XI-a E, specializarea Ştiinţele naturii), Cristina Man (a XI-a F, specializarea Economic). Aceştia au primit materiale didactice privind UE care să îi informeze într-un mod atractiv şi interactiv cu privire la influenţa instituţiilor europene asupra vieţii lor de zi cu zi.

Activităţile iniţiale desfăşurate au luat forma diseminării cunoştinţelor dobândite de către ambasadorii juniori către colegii lor mai mici de la Şcoala Gimnazială „Silvania”, dar şi către colegii lor de liceu. În acest sens, au folosit prezentări interactive de tipul PowerPoint, filmuleţe documentare găsite pe YouTube, dar şi fişe de lucru pentru a evalua cunoştinţele colegilor participanţi.

Marea provocare a venit însă odată cu necesitatea de a lucra în echipă, dar la distanţă fizică, în contextul în care echipa de ambasadori juniori şi seniori a avut de organizat activităţi în mediul online pentru a marca Ziua Europei, celebrată pe data de 9 Mai. Provocarea s-a convertit în sursă de inspiraţie atât pentru creativii noştri elevi, cât şi pentru profesori. Ca activităţi menite să marcheze Ziua Europei amintim realizarea a două videoclipuri pline de originalitate, în care ambasadorii juniori devin mesagerii valorilor europene, exprimându-şi crezul într-o Europă unită şi democratică, dar şi mândria şi bucuria de a fi elevi ai Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu”, implicit ambasadori juniori pentru o „Şcoală-ambasador”(a se vedea link-urile).

O altă activitate menită să accentueze semnificaţia zilei de 9 Mai a reprezentat conceperea unui chestionar adresat atât elevilor, cât şi profesorilor colegiului, postat pe platforma educaţională Teams, platformă ce serveşte, în prezent, actului didactic online. Întrebările din chestionar îşi propun să evalueze cunoştinţele respondenţilor în legătură cu semnificaţia declaraţiei Schuman, ţările întemeietoare ale Uniunii Europene, intrarea monedei euro pe piaţa europeană, aderarea României la U.E. etc.

Nu în ultimul rând, în aceeaşi zi dedicată Europei, echipa de ambasadori juniori şi seniori a participat la ambele sesiuni ale webinarului „EU’re here to stay: Solidaritatea europeană în acţiune”, în care europarlamentarii invitaţi (printre care Iuliu Winkler, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuţă etc.), dar şi alţi specialişti au răspuns întrebărilor pe tema efectelor CO-VID 19 în blocul comunitar, a măsurilor implementate, dar şi activităţii instituţiilor europene. Ambasadorii juniori şi seniori au putut adresa întrebări online sau mesaje de mulţumire, de felicitare la adresa webinarului urmărit.

Lista activităţilor întreprinse în vederea obţinerii titlului de „Şcoală-ambasador” a fost completată de o întâlnire online cu europarlamentarul Iuliu Winkler. Acesta a răspuns la diversele întrebări ale ambasadorilor juniori şi seniori, vizând specificul celor trei instituţii europene (Parlamentul Europei, Comisia Europeană, Consiliul Europei), modul cum se adoptă o măsură legislativă, împărtăşind, de asemenea, opinii proprii despre evoluţia problemei imigranţilor sau Brexitul.

Ne dorim certificarea colegiului nostru drept „şcoală-ambasador”, dar până să se concretizeze acest aspect, ne bucurăm de implicarea, entuziasmul şi dezinvoltura arătate de tinerii noştri ambasadori în realizarea activităţilor propuse. Prin acestea s-a dovedit încă o dată că originalitatea şi creativitatea sunt forme ale inteligenţei umane. Această constatare ne bucură, pentru că ei sunt viitorii cetăţeni ai Europei.

