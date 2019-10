CIZMELE INALTE: 3 tipuri de tinute pe care le completeaza perfect

Daca venirea anotimpurilor mai reci iti da batai de cap, trebuie sa stii ca, din punct de vedere vestimentar, acest sezon iti deschide multe portite de scapare. In cazul in care outfiturile compuse din haine specifice verii sau anotimpurilor mai calde, in general, sunt punctul tau forte, nu te intrista, deoarece poti face tinute de toamna simple si rapide chiar si cu putine elemente, iar ele sa fie de neuitat.

Cu siguranta, in garderoba ta se afla si cateva articole vestimentare groase, pe care le poti combina perfect cu diferite modele de cizme pentru dama sau, de ce nu, chiar si cu adidasii sau bocancii pe care ii ai prin debara. Specialistii spun ca paltoanele in combinatie cu cizmele inalte sunt preferatele anului acesta, deci, daca nu ai deja asa ceva in dulap, ar fi bine sa le achizitionezi pentru tinute cat mai la moda.

Iata cateva feluri in care poti alcatui o tinuta moderna si la moda impreuna cu o pereche de cizme inalte:







Cizmele inalte impreuna cu clasicii jeansi, un pulover si un palton asortat, intotdeauna vor construi o tinuta ideala pentru vremea mai rece. Culoarea jeansilor poate sa fie una deschisa sau, din contra, negru, pentru a oferi o continuitate tinutei in momentul in care adaugi inaltarile de acest tip. Pentru un plus de eleganta, asigura-te ca accesorizezi outfitul cu o geanta care sa se potriveasca din punct de vedere cromatic cu restul hainelor.





Rochiile impreuna cu jachetele din piele naturala sau din imitatie de piele se potrivesc perfect atunci cand, in completarea tinutei, sunt adaugate cizmele inalte de culori inchise. Asadar, daca vei purta o astfel de tinuta, fii sigura ca nu vei da gres si vei avea un look perfect care sa se integreze in stilul ce este la moda toamna asta.



Fusta alaturi de bluza intr-o sigura tinuta poate suna putin clasic, asta daca nu adaugi o pereche de cizme lungi, care sa o scoata din tipare si sa o duca in cu totul alta zona. Daca ai o pereche de cizme inalte negre sau de o culoare foarte inchisa, la care urmeaza sa adaugi o bluza sau un pulover, la fel, de culoare inchisa, este recomandat sa apelezi la o fusta de culori deschise, iar daca aceasta are si carouri, fii sigura ca este combinatia perfecta! Nu uita sa iti iei si cateva accesorii pentru a fi gata de plecare.

Acum ca ai aflat cele trei tipuri de tinute la moda care sa cuprinda cizmele inalte, asigura-te ca ai acest tip de incaltaminte in garderoba ta pentru a avea outfit-uri cat mai fresh in aceasta toamna. Daca vrei ca look-ul sa fie putin dramatic, poti adauga o palarie care sa completeze tinuta si sa o duca in cu totul alta zona.

Asadar, tu ce stil vei aborda mai des toamna aceasta?

Surse foto: shutterstock.com, pinterest.com