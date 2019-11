Cinci zile de teatru la Zalău

Festivalul de Teatru "Virgil Flonda" Zalău ajunge anul acesta la al doilea capitol. Timp de 5 zile, în perioada 4-8 decembrie, spectatorii vor avea parte de spectacole de teatru inedite, conferințe culturale, ateliere și alte surprize, găzduite de Clădirea Transilvania, Casa de Cultură a Sindicatelor și Kalvineum.

În acest an, Festivalul de Teatru "Virgil Flonda" devine internațional, în cadrul evenimentului urmând să fie puse în scenă și două spectacole din Republica Moldova.

"Tema ediției din acest an o reprezintă speranța. Speranța unui viitor mai bun în Zalău, în care vom avea un teatru, iar un astfel de program, cum este cel al festivalui, va fi ceva normal. Am ales să spunem o poveste de succes în Zalău, o poveste a unui oraș care dintr-o urbe cu patru-cinci evenimente culturale de teatru pe an am ajuns în cinci zile de festival la șase spectacole, plus nenumărare conferințe culturale, ateliere și alte activități. Îi invit pe zălăuani să ia parte la această poveste", a declarat Darius Prodan, președintele Asociației Pro Teatru care organizează festivalul.