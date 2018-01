Într-un oraş sufocat de maşini, cu blocaje de circulaţie pe principalele străzi la orele de vârf sau în preajma unităţilor şcolare în timpul orelor de curs, locurile de parcare sunt insuficiente. O arată chiar cifrele furnizate de către Primăria municipiului Zalău: un loc de parcare la cinci autovehicule înmatriculate în municipiu.

Cinci pe un loc

Deşi sună precum concurenţa la admiterea la facultate în anii 90, cinci pe un loc se referă la numărul de maşini raportat la numărul de locuri de parcare. Potrivit Primăriei municipiului Zalău, numărul total de vehicule înregistrate în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Zalău este de 30.719. În condiţiile în care, tot cifrele Primăriei arată că în municipiu sunt în total 6.056 locuri de parcare, din care 3.872 locuri în parcări de reședință şi 2.184 locuri în parcări publice. Asta înseamnă puţin peste cinci maşini pe un loc de parcare amenajat.

Soluţii: parcări supraetajate

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, spune că problema locurilor de parcare din municipiu este analizată de când a ajuns pe funcţie şi că se caută soluţiile cele mai bune.

„Sigur că din evaluările pe care le-am făcut anul trecut rezultă foarte clar un lucru pe care, de altfel, îl ştiam: suntem deficitari la locurile de parcare. Printre priorităţile noastre există şi acest obiectiv, a creării unor locuri de parcare la spital, în jurul unităţilor de învăţământ şi în cartiere unde a crescut mult numărul de maşini, iar numărul locurilor de parcare a rămas acelaşi, aşa cum a fost gândită construcţia oraşului în vremurile trecute. La aceste probleme trebuie să găsim soluţii, poate cu parcări supraetajate. Avem deja o ofertă şi un catalog pe care-l studiem sub acest aspect şi deciziile pe care le vom lua sub acest aspect vi le vom comunica în timp util. Ce este foarte limpede şi foarte clar: e nevoie de parcări în municipiu şi executivul Primăriei are în preocupările sale rezolvarea acestei probleme, în procent cât mai mulţumitor pentru populaţie”, a precizat primarul Ionel Ciunt pentru Sălăjeanul.