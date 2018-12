Christmas Jazz Day la Zalău

Zălăuanii sunt invitaţi, în data de 12 decembrie, la Christmas Jazz Day. Ediția de anul acesta a Christmas Jazz Day îi este dedicată, din nou, lui Frank Sinatra. Entertainer-ul Gabriel Farkas revine la Zalău și va susține un concert excentric de Crăciun pe note de jazz , cu un repertoriu clasic american cu colinde celebre, în data de 12 decembrie, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău.

După 3 ani de la succesul concertului Sinatra100, ediția de anul acesta a Christmas Jazz Day îi este dedicată din nou maestrului Sinatra, una din cele mai importante voci a secolului al XX-lea. Cu o carieră lungă de 60 de ani, el a reușit să fie deschizător de drumuri în anii ‘30 și să câștige o popularitate fulminantă, indiferent de curentul muzical al următoarelor decenii. Cei prezenţi vor avea ocazia să asculte, într-un concert extraordinar de Crăciun, piese de referință în cinstea lui, cel mai bine vândut artist, cel mai premiat și nominalizat actor: "Have Yourself A Merry Little Christmas", "Jingle Bells", "White Christmas", dar și "New York, New York”, "My Way”.

Pentru acest concert, Casei Municipale de Cultură Zalău i-au fost alocate, de către organizator – Asociația Transilvania Cultural Nord Vest, 250 de locuri.

Astfel, Casa Municipală de Cultură Zalău pune la dispoziția publicului 250 de bilete la prețul de 30 lei/bilet. Biletele se pot achiziţiona de la casieria Casei Municipale de Cultură Zalău, putând fi achiziționate maxim 4 bilete/persoană.

Programul casieriei este de luni până joi înte orele 12.00 – 18.00 şi vinery între orele 12.00 – 15.00.