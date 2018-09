CFR - FCSB 1-1

De un an şi jumătate, derby-urile CFR - FCSB se termină la egalitate. 1-1 a adus a şasea remiză consecutivă între cele două rivale, iar scorul a fost acelaşi ca în toate cele patru întâlniri din sezonul trecut. Singura diferenţă este că în ediţia precedentă CFR era echipa egalată după ce deschidea scorul de fiecare dată. În etapa următoare, marile rivale la titlu au meciuri cu echipe nou-promovate. Sâmbătă, campioana are deplasare cu Hermannstadt, iar roş-albaştrii joacă duminică, pe Arena Naţională, cu Dunărea Călăraşi.

Mihai Stoica nu mai are scaunul sigur la FCSB. Gigi Becali l-a inclus pe directorul sportiv pe lista celor care pot fi daţi afară de la echipă, alături de Nicolae Dică şi tot staff-ul acestuia. E prima oară când patronul îl critică public pe MM, cel pe care l-a considerat mereu „un frate”.

„Ba da, Dică are vină. Și el și Meme și toți au vină. Eu am pus acolo niște păstori. Dacă nu aleargă echipa și nu e bine pregătită echipa și dă numai pase la adversar vina pleacă de la cap. Și Meme și Dică și toată lumea. Eu am dat bani mulți acolo, 15.000-20.000 de euro salarii. Dacă ei iau banii ăștia și aleargă mai puțin decât unul care ia 2-3.000 nu e în regulă. La Viitorul puteau și nu mai pot. Coman și Nedelcu puteau și aici nu mai pot. Tănase n-a crescut deloc. Cum? Lasă-mă 13 etape și o să vedem. E posibil după 13 etape să fie toată lumea schimbată, dar lăsați omul 13 etape să-și facă meseria. Poate el așa a făcut antrenamente, să fie puternic după 2-3 etape. Dacă joacă așa, echipa nu o să mai rămână, dar la finalul etapei a 13-a discutăm. Dacă o să joace echipa cum a jucat în seara asta o să aduc 10 antrenori. Unul să antreneze și încă 9 să dea sfaturi, să fie consilieri. E posibil așa ceva? Să nu poți să legi 3 pase”, a spus Becali în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

MM Stoica are un cuvânt greu de spus atunci când vine vorba despre transferurile făcute la FCSB. Totuşi, Becali are un motiv să fie supărat pe acesta după venirea la echipă a lui Cătălin Golofca. Acest lucru a fost recunoscut chiar de către oficialul roş-albaştilor, care susţinea cu o lună în urmă că „Becali ia orice jucător îi propun”.

„Am greșit cu Golofca. Ok, recunosc. L-am făcut pe Gigi să arunce 400.000 de euro. Nu i-am spus că trebuie să plătească suma respectivă pe Golofca. A fost și o conjuctură ciudată. Aveam nevoie de un jucător de viteză, nu aveam soluții. Aveam probleme de lot foarte mari, jucam cu Sporting, la Lisabona și trebuia să îi surprindem, ceea ce puteam doar dacă stăteam bine pe teren și pe contraatac. Aveau și ei problemele lor, când pierdeau mingea. Am forțat cu Golofca. Nu ne gândeam în niciun caz că va costa 400.000. E o greșeală pe care mi-o asum, nu am nicio problemă să mi-o asum. Dar nu se pune problema ca să propun un jucător și Gigi să nu-l ia. Știe că studiez mult și îl ia. Problema e că Gigi Becali ia prea mulți jucători. Filozofia lui e clară: «Vreau să iau până când găsesc ce trebuie». Dar problema e că nu ai timp să evaluezi un jucător”, a zis Mihai Stoica la Digi Sport Special.

Mihai Stoica a fost angajatul lui Becali în perioada 2002-2007. După ce a plecat de la club, acesta a revenit în noiembrie 2010. În afară de perioada în care a fost în închisoare (713 zile), Stoica a avut un rol important la gruparea roş-albastră, fiind omul de încredere al finanţatorului.