CFR Cluj resimte lipsa golgeterului George Ţucudean

Dan Petrescu recunoaşte că echipa sa resimte lipsa golgeterului George Ţucudean, operat la o clinică din Viena. Oficialii de la CFR Cluj nu au oferit informaţii despre problemele medicale ale atacantului, insistând în toată această perioadă că acesta este accidentat la picior. Bunicul jucătorului a fost cel care a dezvăluit cum a decurs intervenţia chirurgicală la inimă. Petrescu a declarat că nu are detalii suplimentare.

„Despre Ţucudean trebuie să întrebaţi doctorii. Eu nu l-am văzut de când am venit aici, am vorbit doar la telefon, am zis că îl aştept. Dacă bunicul lui ştie mai bine...eu nu ştiu nimic!”, a fost reacţia antrenorului de la CFR Cluj.

Ţucudean va rata cel puţin trei meciuri ale clujenilor din play-off: cel cu Craiova, derby-ul cu FCSB de acasă şi deplasarea de la Sepsi.

Dan Petrescu a suferit prima înfrângere pe banca CFR-ului în noul mandat, 1-3 cu Astra în prima manşă a semifinalei Cupei României, şi a dat de înţeles că în iarnă trebuiau făcute câteva transferuri. La meciul cu Astra, antrenorul campioanei României a folosit o formulă inedită, cu mulţi jucători noi.

„S-a văzut că noi am folosit jucători care au jucat mai puţin. Fizic, nu erau pregătiţi, dar trebuia să fac aceste schimbări pentru a-i menaja pe ceilalţi. Cu toate astea, eu am crezut în echipă. Hoban, Costache, Ioniţă, Bud, Camora, Mureşan sunt jucători foarte buni, nu am băgat jucători de la echipa a doua. Nu am băgat copii, ci jucători cu experienţă, singurul lucru care le-a lipsit a fost faptul că nu au avut meciuri în picioare. Mi-aş fi dorit încă 2-3 jucători în lot, s-au făcut greşeli în iarnă”, a declarat Dan Petrescu.