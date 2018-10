Ce spune Simona Halep despre operația la spate

„Mulțumesc fanilor mei de peste tot și în special din România, pentru grija pe care mi-o poartă și care sunt îngrijorați după știrile apărute în mass media din România. Aș dori să precizez că este o hernie de disc într-adevăr, dar sub nicio formă nu se pune problema operației. Voi urma tratamentul adecvat care constă în exerciții și fizioterapie. Voi reveni cu informații!”, a scris Simona Halep pe contul său de Facebook.

Vestea potrivit căreia Simona Halep suferă de hernie a luat prin surprindere lumea tenisului, însă această afecțiune ar putea să o țină pe constănțeancă departe de teren o perioadă lungă de timp. La revenirea în România, din China, Halep a explicat ce dureri a simțit și cum s-au manifestat durerile.

„Am stat vreo două zile la pat, apoi am încercat ușor-ușor cu tratamente, mi s-a dat drumul la coloană, dar tot greu a fost să joc. Mușchiul a fost contractat destul de tare. După ce am făcut ace (n.r.: acupunctură) mi s-a dat drumul, însă a fost și mai greu pentru că am jucat meciul la Wuhan și s-a dus și pe picior un pic”, a explicat Halep la revenirea în România, unde a fost întâmpinată cu aplauze.

Pentru Simona Halep greul abia acum începe. Dacă va ajunge să se opereze, perioada de recuperare va fi de 6 luni, iar asta ar putea să o coste poziția de lider WTA. Halep era programată să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie), pentru care ceruse un wild-card, şi la Turneul Campioanelor, a cărui ultimă ediţie de la Singapore va avea loc între 21 şi 28 octombrie.