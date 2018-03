Carte interactivă despre Iuliu Maniu

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă al judeţului Sălaj pregăteşte mai multe surprize pentru tineri cu prilejul anului Centenar

Conform calendarului de proiecte şi activităţi ce se au în vizor pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă al judeţului Sălaj, ca insituţie specializată în tratarea acestui tip de subiecte, va pune la dispoziţia tinerilor şi a tuturor celor interesaţi, o carte interactivă ce va putea fi răsfoită virtual în cadrul unei expoziţii ce va fi amenajată în Sala Personalităţilor din Muzeu. Cartea se numeşte „Iuliu Maniu – povestea unui destin de excepţie” şi va prezenta îmtr-o manieră interactivă informaţii grăitoare pentru această personalitate marcantă a Sălajului.

„Este unul dintre proiectele cu bătaie lungă. Această carte va prezenta într-o altă manieră faţă de panourile clasice informative, povestea unui destin de excepţie. Avem şi câteva detalii tehnici cu privire la această carte interactivă , practic, este o soluţie media care se găeşte deja în câteva muzee din România şi, sigur, această carte îşi are locul în muzeul nostru pentru că muzeul are deja o serie de componente high-tech. Conţinutul cărţii va putea fi descoperit prin gesturi, va cuprinde 20 de pagini cu texte, imagini, animaţii şi sunet pentru a putea sedimenta informaţiile şi prin acest mijloc. Din punct de vedere ştiinţific, cartea va cuprinde cele mai relevante date biografice şi elemente de destin socio-politic marcant al personalităţii lui Iuliu Maniu, sigur că mizăm pe atractivitatea unei astfel de soluţii mai ales în cazul celor tineri despre care am spus noi că nu dorim să fie doar nişte simpli trecători prin sălile de expoziţie, ci ne dorim să se oprească şi să descopere singuri informaţii, prin instrumente congruente cu preocupările lor cotidiene”, precizează managerul MJIAZ, Corina Bejinariu.

Aşadar, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă pregăteşte surprize pentru cei care vor dori să păşească virtual în tainele unui destin de excepţie care a marcat istoria secolului trecut şi istoria Sălajului şi propune un proiect ce urmăreşte atragerea tinerilor înspre muzeu şi înspre poveştile corect prezentate din punct de vedere istoric.