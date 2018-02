Bugetul Primăriei Zalău a fost aprobat

Bugetul a fost diminuat cu 12 milioane lei în 2018

În cadrul Şedinţei Consiliului Local al Minicipiului Zalău care a avut loc joi, 15 februarie, s-a aprobat bugetul general pe 2018 în valoare de 130 milioane lei care a fost diminuat faţă de anul precedent cu 12 milioane lei din cauza reducerii impozitului de la 16% la 10% şi datorită trecerii salariilor profesorilor prin bugetul local. Bugetul secţiunii de dezvoltare propus a rămas la acelaşi nivel al anului trecut, şi anume 40.5 milioane lei care include şi excedentul de aproape 30 milioane lei al anului 2017. La secţiunea funcţionare bugetul a fost diminuat şi a ajuns la suma de 90.000 lei.

„Veniturile municipiului Zalău estimate pentru acest an sunt de 130.430,87 mii lei, fiind compuse din venituri proprii, venituri de la bugetul de stat și excedentul bugetului local. Cheltuielile, la rândul lor, sunt distribuite pe două categorii: cheltuielile de funcționare și cheltuielile de dezvoltare. În acest an, cheltuielile de funcționare sunt estimate la 89.884.25 mii lei și cuprind cheltuieli privind materiale, subvenții pentru transportul local, indemnizații pentru persoanele cu handicap, sume alocate pentru protecția copilului, cheltuieli de personal. Bugetul alocat secțiunii de dezvoltare este de 40.546.62 mii lei, sumele din cadrul acestei secțiuni fiind menținute la nivelul anului 2017. După cum am mai menționat, secțiunea de dezvoltare nu a fost diminuată.Am construit bugetul în așa fel încât să menținem o serie de facilități pe care le-am acordat și anul trecut cetățenilor municipiului Zalău.

Facilitățile acordate în acest an sunt:

1. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale SC Transurbis SA, pentru pensionari și persoane cu dizabilități și subvenție de 50% din prețul abonamentelor pentru elevi;

2. Bonificație de 10% persoanelor fizice și de 5% persoanelor juridice care achită integral, până în data de 31 martie 2018, taxele și impozitele aferente anului în curs;

3. Acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru:

- clădirile din Municipiul Zalău, clasate în categoria monumentelor istorice;

- clădiri ai căror proprietari au venitul minim brut/familie sub salariul minim brut pe țară;

- clădiri afectate de calamități naturale;

- clădiri ai căror proprietari efectuează izolarea termică din fonduri proprii, fiind scutiți de la plata impozitului pentru o perioadă de 5 ani.

4. Acordarea de reduceri la plata impozitului pentru:

- clădiri nerezidențiale, la persoanele juridice, cu un procent de 0,1% față de anul trecut și 0,2% față de anul 2016, rezultând o reducere în valoare absolută a impozitului pentru aceste tipuri de clădiri de 9,10%;

- investitorii care crează noi locuri de muncă, bonificația acordată fiind între 10% și 100%, în funcție de valoarea investiției și numărul de locuri de muncă nou create, conform schemei de minimis aprobată prin HCL nr. 241 din 24.08.2017.

5. Menținerea, la nivelul anului 2017, cuantumului celor 4 tipuri de burse acordate de către Primăria Municipiului Zalău elevilor (burse pentru ajutor social, burse de studiu, burse de performanță și burse de merit), în urma modificării de anul trecut a grilei de acoradre și a dublării sumelor alocate fiecărui elev.

Municipiul Zalău are în lista de investiții foarte multe proiecte, iar din suma de dezvoltare vom prioritiza investițiile. Prioritare sunt obligațiile față de cofinanțarea privind proiectele europene, infrastructura rutieră și pietonală, reabilitarea unei porțiuni din Bulevardul Mihai Viteazul, urmând toate celelalte tipuri de investiții cuprinse în proiectul de buget aprobat astăzi”, precizează primarul Municipiului Zalău, Ionel Ciunt.