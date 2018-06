Bratu a prezentat primele două achiziții

Dinamo i-a prezentat pe primii doi jucători transferați în această vară: atacantul MirceaAxente (31 de ani/FC Botoșani) și mijlocașul DeianSorescu (20 de ani/ASU PoliTimișoara).

Florin Bratu a fost present și el la conferința de presăundei-a prezentat pe cei doi și a anunțat noi transferuri în perioada următoare. „A fost o vacanță scurtă pentru că am avut mai multe meciuri decât echipele din play-off. Dar ne-a prins bine pentru că am avut un play-out foarte bun din care am tras multe concluzii. Axenteși Sorescu sunt doi jucători pe care mi i-am dorit foarte mult. În săptămânile următoare vor mai urma și alte transferuri.Obiectivul meu și al jucătorilor pe care ni-l propune mîn prima fază e de a necalifica în play-off. Știm că nu e ușorșică e un drum anevoios, dar am în vedere în munca noastră de aici. Bugetul este sensibil diminuat e adevărat, dar sunt un antrenor ambițios care transmite că trebuie să ne intereseze mai puțin această parte”, a declarat Bratu (sursa gsp).