Boncidai Csaba: „Se va împlini un vis pe care îl am. Vom avea drumuri inelare în comuna Pericei”

În comuna Perciei vor fi realizate drumuri inelare, adică vor fi şosele care vor lega toate satele din comună.

Potrivit primarului comunei, Boncidai Csaba, un obiectiv pe care şi-l propune în acest an este cel de asfaltare a tuturor drumurilor din comună. Acest proiect va fi finanţat din fonduri europene.

„Am profitat de proiectele finanţate din fonduri europene, prin care am reuşit să modernizăm 18 km de drum. Am încercat şi pentru perioada 2014-2020, am depus un proiect care nu era eligibil pe motivul că nu mai erau instituţii pe care să le deservim cu drumurile pe care le-am propus spre modernizare. Aceste proiecte au fost reconsiderate, au fost desemnate câştigătoare în cadrul PNDL 2, am semnat contractele de finanţare şi acum facem procedura de achiziţie pentu executarea lucrărilor. Vom rezolva toate drumurile, inclusiv cele de legătură între localităţi. În acest mod, un vis de-al meu se va îndeplini, vom avea drumuri inelare, nu va trebui să mergem la Bădăcin prin Şimleu Silvaniei, se va putea face legătura printr-un drum inelar, care va parcurge toate localităţile comunei”, a precizat Boncidai Csaba, primarul comunei Pericei.