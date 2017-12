Bogdan Ilea: „Justiţia, întoarsă pe vremea Rodicăi Stănoiu, când magistraţii se aruncau pe geam”

Camera Deputaţilor a adoptat luni, cu 179 de voturi „pentru” şi 90 de voturi „împotrivă”, modificările aduse Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor într-o şedinţă de vot final convocată ad-hoc.









Justiţia, în general, este cea mai avansată ramură a societăţii

Conform modificărilor adoptate de Camera Deputaţilor, statul va fi obligat să se îndrepte cu o acţiune împotriva magistratului care a săvârşit o eroare cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă. Care este efectul acestei modificări asupra magistraţilor ne explică decanul Baroului Sălaj, avocatul Bogdan Ilea.

„Eu cred că orice om trebuie să răspundă dacă face o greşeală. Problema este că justiţia este un domeniu atipic. În justiţia civilă, jumătate din cei care ajung să fie judecaţi de un judecător vor fi nemulţumiţi de soluţie. În justiţia penală lucrurile sunt mult mai complicate. De ce ar trebui să răspundă judecătorii în civil pentru faptul că nu au dat dreptate ambelor părţi? Va fi foarte greu, dacă rămâne varianta adoptată, de stabilit răspunderea în concret. Cred că, dacă rămân lucrurile aşa, nu se va ajunge decât la un regres cu vreo 15 ani a justiţiei. E adevărat că se fac greşeli şi, ca avocat, mă lovesc aproape în fiecare zi de lucruri care nu-mi convin în justiţie. Dar prefer un judecător care face greşeli, fiind de bună credinţă, pentru că sunt căi de atac şi resurse procesuale, decât judecători care judecă doar în aşa fel încât să nu le poată fi atrasă răspunderea. În penal se vizează doar infracţiunile trimise în judecată de DNA şi, câteodată, de DIICOT. Nu doar la asta se rezumă justiţia penală. În justiţia penală, cauzele DNA sunt cinci la sută. Şi judecătorii, şi procurorii, şi avocaţii mai fac greşeli. Eu cred că Codul de Procedură Penală are suficiente resorturi prin care se asigură repararea eventualelor greşeli prin căi de atac, iar dacă se comandă atac şi se comit acte indisciplinare există Inspecţia Judiciară, care şi-a făcut treaba. Cu alte cuvinte, singurul lucru de care are nevoie sistemul judiciar din România este de continuitate, nu de sistemul de reforme radicale care să-l întoarcă cu 10-15 ani în trecut, pe vremea Rodicăi Stănoiu, când magistraţii se aruncau pe geam. Sistemul judiciar din România, justiţia în general, este cea mai avansată ramură a societăţii pe criteriile Uniunii Europene. Ar trebui luat ca model acest avans pe care justiţia îl are. E adevărat că nimeni nu e perfect, decât Cel de sus. Nici justiţia nu e perfectă. Justiţia este făcută de oameni şi, fiind făcută de oameni, nu poate să fie perfectă. Nici democraţia nu e perfectă, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm la ea”, spune avocatul Bogdan Ilea, decanul Baroului Sălaj.

Ce modificări au adoptat deputaţii

Înafară de obligarea statului de a se întoarce împotriva magistraţilor care greşesc, deputaţii au mai umblat la prerogativele Preşedintelui României, care nu mai poate refuza numirea judecătorilor și procurorilor ce au promovat examenul de capacitate. De asemenea, judecătorii și procurorii sunt obligați ca, în exercitarea atribuțiilor, să se abțină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativă și executivă.

Serviciilor de informații le este interzis să racoleze persoanele prevăzute de alineatul (1) ca lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori. Încălcarea acestei interdicții este infracţiune împotriva independenței justiției și se pedepsește cu închisoare de la cinci la 10 ani. În cazul în care infracțiunea este comisă de un ofițer cu funcții de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majorează cu jumătate. Tentativa se pedepsește. La alineatul (1) sunt trecuţi judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informații.

Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei. În forma actuală, în vigoare, Statutul magistraților prevede că „procurorii numiți de Președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți, în condițiile legii”.

Cum au votat deputaţii sălăjeni

Sălajul are în Camera Deputaţilor patru reprezentanţi: doi de la PSD - Iuliu Nosa şi Liviu Balint, unul de la PNL – Lucian Bode şi unul de la UDMR – Seres Denes. Potrivit căsuţei electronice a fiecărui deputat, din cei patru, unul singur a fost împotriva modificărilor făcute pe Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv deputatul Lucian Bode de la PNL. Ceilalţi trei, Iuliu Nosa, Liviu Balint şi Seres Denes, au votat pentru ca magistraţii să răspundă material pentru deciziile pe care le iau.

Proiectul urmează să ajungă în Senat, care este cameră decizională în cazul acestui proiect de lege.