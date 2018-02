Bilanţul Galei Caritabile „Împreună, pentru Iuliu Maniu”

Peste 120.000 lei s-au adunat din donaţii în cadrul Galei caritabile pentru Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin

În cadrul evenimentului caritabil de strângere de fonduri pentru susţinerea lucrărilor la Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin ce a avut loc vineri, 16 februarie la Zalău, s-a adunat suma de 123.841 lei din donaţiile şi licitaţiile care au avut loc la Gală. Suma reprezintă valoare donaţiilor după ce au fost achitate costurile organizatorice, mai exact, pregătirea mesei participanţilor şi onorariul prezentatoarei Iuliana Tudor care au fost suportate din donaţii.

„123.841 lei s-au strâns la Gală, cu sponsori, cu instituţii publice, cu tot. Aceştia sunt banii care au rămas după ce s-a plătit masa şi onorariul Iulianei Tudor, bani care au fost predaţi părintelui (n.r. Cristian Borz) în cont şi pe chitanţe. Noi tot ce am avut pe chitanţe, am predat părintelui, sâmbătă. Contractele de sponsorizare s-au semnat, trebuia să se vireze banii părintelui, aici nu ştiu dacă au intrat chiar toţi banii. Cheltuielile cu masa au fost în valoare de 16.500 lei, iar onorariul Iulianei Tudor a fost de 5.000 lei. Acestea au fost singurele cheltuieli pe care le-am avut. Au fost şi alte promisiuni care aşteptăm să se concretizeze [...] şi vom mai invita şi alţi sponsori să doneze chiar dacă va fi în afara Galei. De bani este nevoie până când se va finaliza lucrarea”, precizează directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj, Doina Cociş.

În ceea ce priveşte suportarea costurilor de organizare a Galei din acest an, care au fost acoperite din sumele adunate de la donatori şi sponsori, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj, Doina Cociş precizează că:

„[...] Direcţia pentru Cultură niciodată nu a suportat niciodată cheltuielile Galei Culturii, au fost sponsori. [...] În acest an, am preferat ca banii de la sponsori să meargă toţi în contul campaniei, de asta am spus că nu mai ţinem Gala Culturii. Toţi banii de sponsorizări pe care noi îi primeam de obicei pentru Gala Culturii s-au dus acum în contul campaniei. Asta a fost ideea. Aşa am pus problema, că donăm împreună. De aceea, ficare persoană care a donat 200 de lei. toţi banii aceia s-au dus în contul campaniei [...]”.