Bilanţ ISU: "Început de an tragic"

În primele patru luni ale anului, pompierii au fost solicitaţi să intervină la nu mai puţin de 1.253 de evenimente, în medie 10 evenimente pe zi. Din nefericire, a fost un început de an tragic, întrucât au fost nu mai puţin de patru decese înregistrate în urma incendiilor.

Potrivit informaţiilor prezentate într-o conferinţă de presă de inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, lt. col. Adrian Dobocan, în perioada ianuarie – aprilie 2018 cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul adulţilor (patru). „În aceste luni am avut intervenţii la un număr mare de explozii. Astfel de evenimente au avut loc la Domnin, la Voivodeni şi în Zalău. Anul acesta nu am fost, din păcate, feriţi de evenimente neplăcute. A fost un început de an pe care nu l-am preconizat, având în vedere consecinţele evenimentelor. Au avut loc patru decese. Ultimul, cel mai grav, a avut loc în localitatea Marca, unde echipajele de intervenţie au constatat decesul a două persoane”, a precizat în cadrul unei conferinţe de presă lt. col. Adrian Dobocan, inspectorul şef al ISU Sălaj. Din cauza utilizării necorespunzătoare a surselor de aprindere, nouă persoane au suferit arsuri în urma incendiilor produse în perioada ianuarie – aprilie 2018. În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 15 alarme false, în opt cazuri colegii noştri au fost întorşi din drum, iar 17 deplasări s-au dovedit a fi fără intervenţie.