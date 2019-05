Biblioteca Județeană, furnizor de competențe digitale pentru copiii din comunitate

Biblioteca Județeană „I.S.Bădescu” Sălaj va începe să furnizeze cursuri de competențe și cetățenie digitală pentru elevii din comunitate și pentru persoanele care-i pot sprijini pe aceștia să devină utilizatori eficienți și responsabili ai Internetului.





Cursurile vor debuta în luna mai și vor aborda teme precum: hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de informații, jocurile online ca instrument de educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. Biblioteca va colabora cu profesori ai Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Zalău, părinți și elevi, pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării elevilor ca utilizatori competenți ai Internetului.





”Ritmul în care profesiile la care ne-am obișnuit să ne gândim ca soluții de existență dispar într-un ritm amețitor. Ce rămâne în locul lor? O lume nouă, în care vom funcționa într-o limbă nouă: limba digitală. Ocupațiile viitoare nu pot fi cunoscute la intrarea copiilor în școală, dar limba digitală se poate învăța la timp pentru a putea alege atunci când va sosi momentul. Condiția adaptării la această viitoare lume – care și-a făcut deja apariția – este dezvoltarea de competențe digitale”, a afirmat Mircea Toma, președintele asociației ActiveWatch și formator al bibliotecarilor care vor derula cursurile.





Personalul bibliotecii va fi sprijinit de ActiveWatch și de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România pe durata furnizării cursurilor, ca parte a proiectului Erasmus: COLIBLITE 2018-2020 (COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for migrant and low income families’ children). Începând din toamnă, personalul bibliotecii se va implica în formarea altor bibliotecari care să desfășoare cursuri similare și în alte localități.