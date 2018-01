Bărbatul care a provocat accidentul mortal de la Tihău, arestat de poliţişti

Bărbatul de 33 de ani din Sânmihaiu Almaşului care s-a răsturnat cu maşina sâmbătă noaptea spre duminică în localitatea Tihău, eveniment în urma căruia fratele său, de 18 ani, care se afla pe locul din dreapta, a murit, a fost reţinut pentru 24 de ore.

„In baza ordonantei de retinere emisa de politisti, barbatul de 33 de ani din Sinmihaiu Almasului a fost retinut pentru 24 de ore si depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Salaj. Fata de acesta de efectueaza cercetari sub aspecutul comiterii infractiunilor de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si ucidere din culpa”, se arată într-un comunicat remis de IPJ Sălaj.

Remaintim că un tânăr de 18 ani şi-a pierdut viaţa în noaptea de sâmbătă spre duminică după ce maşina în care se afla a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat. Cel care conducea autovehiculul, un bărbat de 33 de ani din Sânmihaiul Almaşului, avea o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Evenimentul rutier a avut loc în localitatea Tihău, după cum relatează Maria Cristea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

„Din primele cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului s-a stabilit că în noaptea de 27 spre 28 ianuarie, la ora 01.20, pe DN 1G, în localitatea Tihău, un bărbat de 33 de ani din Sînmihaiu Almaşului, conducea autoturismul pe direcţia Bălan-Jibou. Într-o curbă la stânga, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat. Conducătorul auto a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind de 0.67 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, pasagerul de pe locul din dreapta faţă, un adolescent de 18 ani, a fost rănit grav. Victima a fost transportată la spital pentru investigaţii, iar la scurt timp a decedat”, precizează Maria Cristea.

Potrivit poliţiştilor, anterior producerii accidentului, autoturismului i-a fost făcut semnal de oprire în localitatea Gîlgău Almaşului de către un echipaj de la siguranţa publică aflat în patrulare. Şoferul nu a oprit la semnalul regulamentar al poliţiştilor, echipajul pornind în urmărirea acestuia.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, dar şi pentru stabilirea vinovăţiei.