Barbat mort in accident rutier la Crasna

Un barbat de 71 de ani a murit in aceasta dupa amiaza, in urma unui accident rutier peterecut in apropierea localitatii Crasna. Barbatul a facut o manevra gresita, care i-a fost fatala. Acesta a virat la stanga, fara sa se asigure corespunzator, si a fost lovit de masina din spate, angajata in depasire.

Potrivit informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, Maria Cristea, "sambata, 30 iunie a.c., in jurul orei 15, pe Drumul Judetean 108 G, s.a produs un accident de circulatie. Din primele cercetari efectuate de politisti s.a stabilit ca un barbat de 71 de ani, din comuna Crasna, conducea autoturismul pe drumul mentionat , iar in afara localitatii Crasna nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea virajului la stanga si a intrat in coliziune cu un autoturism , care circula in aceeasi directie de mers si care se afla in depasirea acestuia. In urma impactului a rezultat decesul barbatului de 71 de ani. Politistii continua cercetarile, pentru a stabili cu exactitate toate imprejrarile care au dus la producerea acestui eveniment".