Avocatul şi procurorul, la acelaşi nivel în sala de judecată

Noua formă a Legii privind organizarea judiciară, promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, aduce schimbări majore în configuraţia sălii de judecată. Procurorii nu vor mai sta pe podiumuri, aproape de judecători, ci la acelaşi nivel cu avocaţii. Decanul Baroului Sălaj, avocatul Bogdan Ilea, spune că o astfel de modificare era firească. “Până acum, de la implementarea justiţiei în România, până în zilele noastre, judecătorul era la un nivel superior, cum este firesc, ca înălţime, procurorul avea şi el un mic piedestal fără de care, probabil, nu se putea concepe rolul său în sala de judecată, iar apărătorii aveau băncile la nivelul parchetului”, spune Bogdan Ilea.

Dacă avocaţii erau obişnuiţi cu vechea orânduire din sălile de judecată, postura superioară a procurorului, ca aşezare, putea fi intimidantă şi frustrantă pentru cetăţeanul aflat în faţa instanţei. “Când vezi că judecătorul şi procurorul intră deodată, pe aceeaşi uşă, în sala de judecată iar tu, ca avocat, trebuie să-i aştepţi, iar judecătorul se aşează, cum e firesc, la pupitrul său, iar procurorul la un pupitru apropiat de cel la judecătorului, aflat la acelaşi nivel, şi mai şi conversează între ei, ai anumite semne de întrebare. Nu o să vedeţi lucrurile acestea la Înalta Curte de Casaţie sau la Curţile de Apel , chiar dacă şi la Curţile de Apel şi la tribunale, inclusiv la Tribunalul Sălaj, există aceste podiumuri pe care stă procurorul în prezent. În special la parchetele şi judecătoriile mici veţi observa că masa procurorului este la acelaşi nivel cu masa judecătorului. Pentru un justiţiabil care are un singur proces, o dată în viaţa lui, şi vede nişte oameni îmbrăcaţi în negru, cocoţaţi undeva pe tavan, care se uită în jos la el, este o senzaţie de teamă, sigur”, consideră decanul Baroului Sălaj.

De altfel, denumirea de “parchet”, presupune tocmai egalitate între procuror şi apărător. “Ce ar trebui să se cunoască este faptul că inclusiv noţiunea de parchet, care este substantivul prin care înţelegem Ministerul Public, cu toţi procurorii care îl compun, vine de la faptul că în epoca Renaşterii şi terminând cu epoca Napoleoniană, s-a implementat principiul egalităţii de şanse, care spunea că procurorii trebuie să stea şi ei pe parchet, adică pe podeaua sălii de judecată pentru a fi la acelaşi nivel. Aceasta este o exprimare vizuală a faptului că şi acuzarea şi apărarea au aceleaşi şanse în faţa justiţiei”, spune avocatul Bogdan Ilea.

Potrivit noului text al Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, “configuraţia sălii de judecată trebuie să reflecte principiul egalităţii de arme în ceea ce priveşte aşezarea judecătorului, procurorilor şi avocaţilor”. De altfel, au mai existat încercări de a modifica organizarea sălii de judecată dar fără izbândă, până acum. “In acest context apreciez că este o măsură de intrare în normalitate, într-o normalitate mult aşteptată. Acum vreo zece ani, CSM a avut o iniţiativă de acest fel, a decis că egalitatea părţilor este foarte importantă în procesul penal, inclusiv prin configurarea sălii de judecată, însă nu s-a mai ajuns la implementarea deciziei de atunci pentru că a existat rezistenţă din partea procurorilor, a reprezentanţilor procurorilor, pentru că, dacă e să fim sinceri, chiar dacă am terminat aceleaşi studii şi, teoretic, avem aceleaşi drepturi şi obligaţii, procurorii întotdeauna se consideră deasupra apărătorilor. Asta e realitatea, nu stiu câtă lume are curaj să o spună. Eu am curaj să o spun şi cine doreşte să mă contrazică poate să o facă, voi aduce în concret argumentele pe care le am”, afirmă avocatul Bogdan Ilea.