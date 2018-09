Autobuzul „Centenar” a fost inaugurat la Zalău

Autobuzul „Centenar Călător”, un proiect iniţiat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău (MJIAZ), cu scopul de a aduce în faţa publicului larg date istorice despre marile contribuții sălăjene la Marea Unire de la 1918, a fost inaugurat joi, 20 septembrie, pe platoul de marmură din Zalău, în prezența reprezentanților instituțiilor partenere. Autobuzul va staţiona în aceeași locație timp de trei săptămâni pentru a oferi publicului interesat ghidaj gratuit prin decenii de istorie.

„În sfârșit am reușit să inaugurăm cel mai important proiect dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri, un proiect pe care l-am denumit oarecum metaforic «Centenar Călător» pentru că am vrut să aducem în fața publicului, într-o manieră cu totul altfel, o manieră nu doar inedită, ci și foarte atractivă și accesibilă de a prezenta informații despre istoria locală și cea națională și în special de a vă invita să descoperiți contribuția sălăjenilor la fondarea României moderne, la înfăptuirea Marii Uniri. Ne era mult mai comod să organizăm o astfel de expoziție în muzeu, dar pentru că ne dorim să ajungem la cât mai mult public, la categorii diferite de public, și pentru că strădania noastră este de a educa tinerii, de a-i apropia de muzeu, de a-i învăța să vină și să se implice în activitățile muzeului, am considerat că o asemenea formulă, un autobuz-expoziție este, poate, mai atractivă, tocmai pentru că este altfel”, a precizat managerul MJIAZ, Corina Bejinariu.

Autobuzul-expoziție ce prezintă într-o manieră interactivă informații legate de evenimentul Marii Uniri, dar și contribuțiile premergătoare realizării visului românilor este cel mai important proiect MJIAZ dedicat Centenarului, un proiect inițiat si organizat de MJIAZ, cu sprijinul unor instituții partenere.

La ghidajul prin autobuzul-expozitie au participat oficialități locale și județene, dar și elevi și tineri dornici de cunoaștere. Autobuzul va rămâne stationat în aceeași locație timp de trei săptămâni după care va porni călătoria prin judeţ și va poposi mai întâi la Şimleu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei după care va duce mesajul istoriei și în alte localități din județ.