Asociaţia Pro Teatru începe seria conferinţelor culturale

Asociația Pro Teatru merge mai departe şi pregăteşte noi proiecte culturale pentru zălăuani. Începând din această lună, se dă startul conferințelor culturale lunare.

Prima conferință este programată în data 27 octombrie şi îl va avea ca invitat pe preotul Constantin Necula, un om care a putut observa cum a evoluat Sibiul prin Festivalul Internațional de Teatru. Plecând de la acest eveniment organizat anual la Sibiu, tema pe care organizatorii o propun este legată de cultură şi importanţa acesteia în viaţa unui om.

„Luna septembrie a fost una liniştită din partea Pro Teatru. Însă, doar în aparenţă pentru că de fapt noi am muncit şi am vorbit cu mulţi artişti, actori şi personalităţi. Iar în curând, dăm startul conferinţelor culturale lunare. Primul invitat îl vom avea în 27 octombrie pe părintele Constantin Necula. Vrem să formăm o tradiţie, în aşa fel încât să aducem măcar o personalitate culturală, în fiecare lună, care să le vorbească oamenilor despre importanţa culturii în viaţa de zi cu zi şi cum poate evolua oraşul prin cultură. L-am ales pentru început pe pr. Necula deoarece este un om deosebit, un om care a văzut evoluţia Sibiului prin teatru, un om care a fost martor la evoluţia Festivalului de Teatru din Sibiu. De aceea consider că este foarte pregătit şi poate să le spună oamenilor de ce este importantă cultura în viaţa de zi cu zi”, a precizat Darius Prodan, preşedintele Asociaţiei Pro Teatru Zalău.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 27 octombrie, începând cu ora 16:00. Preţul unui bilet este de 10 lei, bani cu care organizatorii îşi propun să achiziţioneze recuzită pentru viitoarele spectacole şi conferinţe pe care le vor organiza.

Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu este unul dintre preoţii de mare anvergură pastoral-misionară. Acesta este autor a numeroase studii și articole, și nu în ultimul rând, se află printre conferențiarii cei mai populari și îndrăgiți, susținând peste 150 de conferințe personale cu diverse teme în marile centre culturale ale țării.