Asistentă medicală din Sălaj, premiată de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea a înmânat sâmbătă, la Oradea, Premiile Dr. Mozes Karoly, acordate pentru patru asistente medicale din Bihor şi Sălaj, remarcate pentru activitatea lor profesională şi devotament de excepţie în slujba semenilor bolnavi.

"Este o zi specială pentru că astăzi, împreună cu organizatorii, am ocazia să fiu prezentă la premierea celor care luptă pentru sănătatea oamenilor. Este o zi specială pentru că am ocazia să întâlnesc prieteni, specialişti, oameni dedicaţi meseriei şi care sunt convinsă că vor trece peste tot ceea ce înseamnă greutate în experienţa lor profesională. Sistemul de sănătate din România face progrese mari. Cred că doctorul Mozes ar fi mândru de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Fiecare ministru care a fost la conducerea Ministerului Sănătăţii a încercat să pună cărămizi la ceea ce vrem noi să clădim cu adevărat. Sunt convinsă că toţi cei aici prezenţi au un singur crez: pacientul în centrul sistemului", a spus ministrul Sorina Pintea.

Ea a mulţumit foştilor miniştri ai Sănătăţii din judeţul Bihor - Cseke Attila, Ritli Ladislau, Florian Bodog - pentru că au încercat "cu bună-credinţă să mişte lucrurile" în sistemul de sănătate.

Decernarea Premiilor Mozes are o triplă semnificaţie: de a-l omagia pe doctorul Mozes, iniţiatorul şcolii româneşti pentru asistenţii medicali şi creatorul manualului lor, de a evidenţia profesioniştii dedicaţi din acest domeniu şi pentru a marca ziua internaţională a asistentului medical, 12 mai.

Printre cele patru asistente premiate în acest an pentru dăruire şi profesionalism se numără și o sălăjeancă. Este vorba despre Farmaty Ibolya, asistentă medicală la Spitalul de Boli Cronice din Crasna.

"Evocăm, în primul rând, personalitatea doctorului Mozes, care este întemeietorul şcolii sanitare din Oradea, de prestigiu de-a lungul a zeci de ani, cel care a scris 'Biblia' asistentului medical, din care au învăţat şi continuă să înveţe şi azi generaţii întregi de tineri, păstrăm memoria acestui om extraordinar şi mulţumim, de la an la an, acelor asistenţi medicali care, în activitatea lor, au dat dovadă nu numai de profesionalism, ci şi de un devotament extraordinar pentru pacienţi. Sistemul medical românesc mai are şi azi destule probleme, dar există perspective dacă vom avea întotdeauna oameni care arată prin exemplul personal că se pot face lucruri extraordinare", a declarat fostul ministrul UDMR, Cseke Attila, iniţiatorul acestei distincţii.