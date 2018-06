Șase elevi sălăjeni s-au întâlnit cu Papa Francisc la Roma

Un grup de elevi sălăjeni însoțiți de cadre didactice și preoți s-au întors recent de la Roma după ce au vizitat timp de o săptămână, în intervalul 18-23 iunie, principalele obiective ale Romei și după ce au avut prilejul de a-l întâlni pe Papa Francisc, ce le-a vorbit despre porunci ca un cuvânt pe care Dumnezeu îl dă oamenilor, un cuvânt ce înseamnă relație și nu trebuie văzut ca o poruncă ce înseamnă supunere.

„Organizarea a fost excelentă, programul fiind bine gândit. Flexibilitatea orarului a făcut ca fiecare să se poată bucura din plin de această excursie inedită. Personal am fost fascinat de cultura antică și de monumentele reprezentative ale acesteia: Columna lui Traian, Colosseum ș.cl. Sper ca și pe viitor să se organizeze concursuri cu astfel de premii deoarece reprezintă o motivație în plus”, a precizat unul dintre elevii câștigători ai acestei excursii, Dragoș Ghiuruțan, elev la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou.

Excursia grupului de sălăjeni a avut loc în contextul în care, în cursul lunii mai s-a desfășurat concursul de istorie „Contribuții sălăjene la Marea Unire”, organizat de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, iar elevii care au obținut cele mai bune rezultate la acest concurs au fost răsplătiți cu o excursie de o săptămână la Roma. Activitatea este cuprinsă în Calendarul Centenarului Instituției Prefectului Județului Sălaj, a fost propusă de Episcopie și s-a desfășurat cu implicarea mai multor instituții sălăjene de învățământ liceal.

„Proiectul a adus o satisfacție deplină grupului de sălăjeni format din elevii câștigători: Moisi Cristian, Bance Daiana, Ghiuruțan Dragoș, Maghiar Anamaria, Hosu Alexia și Matei Valentina, profesorii: Mariana Iuga, Iulia Tănescu, Florica Bodea, Gheorghe Bancea și Ioan Man și preoții: Alexandru Fiț și Nicolae Bodea.

„În cele cinci zile de vizite efective la diferite obiective, am avut ocazia de a descoperi aspecte relevante din lunga și marcanta istorie a Bisericii Catolice, precum și urme ale istoriei laice. Am vizitat numeroase bazilici dintre care s-a evidențiat impunătoarea catedrală San Pietro, care-și deschide brațele către vizitatori prin piața gigantică înconjurată de o impresionantă colonadă. Interiorul emoționează orice vizitator prin măreția și perfecțiunea picturilor și a basoreliefurilor ce culminează cu „Pietà” lui Michelangelo sau cu „Baldachinul” lui Gian Lorenzo Bernini. Capodoperele artistice și istorice ale Romei au oferit o adevărată delectare a interesului pentru frumos: am vizitat în tihnă Panteonul, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Muzeul Vittoriano, Muzeele Vaticanului. De asemenea, am participat la audiența de miercuri a Sfântului Părinte Francisc în Piața San Pietro, unde am avut ocazia să experimentăm universalitatea Bisericii Catolice, stând alături de grupuri de pelerini sosiți de pe toate continentele pentru a asculta cuvântul de învățătură și a se ruga cu însuși Pontiful Romei. Elevii, preoții și profesorii au fost puternic marcați de întâlnirea cu zona istorică a Romei, unde am văzut forurile imperiale, Colosseum-ul, forul Romei republicane, și nu în ultimul rând, Columna lui Traian – certificatul de naștere a poporului român, care prin impresionantele sale metope evocă scene de luptă dintre romani și daci”, transmite unul dintre profesorii însoțitori, Ioan Man, cadru didactic la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei.

Profesorul însoțitor Gheorghe Bancea a completat: „Am petrecut câteva zile excelente la Roma, unde am avut ocazia să vizităm, pe lângă obiectivele ecleziastice, acele vestigii antice care confirmă pe viu originea poporului nostru, de care trebuie să fim mândri. De asemenea, întâlnirea cu Sfântul Părinte a fost un moment de suflet și de înălțare spirituală care contribuie la întărirea credinței noastre și care trebuie să ne facă mai buni și să ne apropie mai mult. Pentru că ne aflăm în Anul Centenar, la 100 de ani de la Marea Unire, credem cu tărie că acest proiect a fost de bun augur, că am avut toți de învățat din această experiență, elevi și profesori deopotrivă, și suntem convinși că jertfa generației Marii Uniri nu va rămâne nerăsplătită”.