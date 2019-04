CFR pierde primele puncte în acest play-off, după rezultatul de egalitate, 0-0, înregistrat împotriva Craiovei, pe Ion Oblemenco. Dan Petrescu susține că echipa lui se putea impune în Oltenia.

”Dacă îmi spuneai că fac un egal înainte de meci, nu aș fi fost supărat. Jucătorilor le-am spus că dacă jucăm la 0-0, sigur pierdem. Trebuie să avem mentalitate să câștigăm meciul. Prima repriză a fost fără ocazii, singura a fost a lui Bud. Repriza a doua am dominat-o noi și nu aș mai putea fi mulțumit cu un egal. Am mai pierdut câteva fire de păr la ratarea lui Bud.El a jucat foarte bine, aveam nevoie de un vârf de careu. Mă bazez pe mingea a doua și pe fazele fixe. Cu puțin noroc, puteam câștiga, am avut ocaziile mai mari”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului.

Dan Petrescu a folosit o echipă de rezerve în meciul tur din semifinalele Cupei României, cu Astra (1-3), având și o zi în plus de odihnă față de olteni, care au pierdut la rândul lor, 1-2 cu Viitorul.

”S-a văzut că am fost mai fresh, noi am odihnit toată echipa, în afară de Bud. De aceea sunt supărat că nu am câștigat. Craiova e în continuare în lupta de la titlu, e o luptă în trei, cu CFR, FCSB și Craiova”, a mai spus Petrescu.