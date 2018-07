Alice Ghile a cucerit trofeul de aur la Festivalul Internaţional „Ursulețul de Aur”

Sălăjeanca Alice Ghile a fost din nou la înălţime. Cu vocea sa, ea a reuşit să impresioneze juriul Festivalului Internaţional „Ursulețul de Aur”, acolo unde a concurat alături de alţi 300 de participanţi din mai multe ţări. Ea a reuşit să obţină trofeul de aur al Festivalului.

Organizatorii festivalurilor „Ursulețul de Aur” Baia Mare și „Delfinul de Aur” Năvodari au hotărât să comaseze cele două evenimente. Astfel, festivalul de la malul mării nu s-a mai organizat în acest an, iar Festivalul „Ursulețul de Aur” a avut caracter internațional.

Concursul s-a desfăşurat în perioada 2-6 iulie, pe scena Teatrului Municipal Baia Mare. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Palatul Copiilor Baia Mare.

Ediția cu numărul 35 a Festivalului internațional de interpretare „Ursulețul de Aur” a reunit aproximativ 300 de interpreți din România, Rusia, Ucraina, Malta, Serbia, Bulgaria, Italia, Lituania, Letonia și Macedonia, cu vârste între cinci și 18 ani.

În juriul festivalului s-au numărat, printre alții, compozitorii Horia Moculescu (președinte) și Mihai Alexandru, alături de solistele de muzică ușoară Paula Seling și Ami.

La finalul probelor, Alice Ghile a obţinut trofeul de aur al Festivalului. În urma performanţei, ea a mulţumit tuturor pentru susţinere, printr-o postare pe reţelele de socializare: „Dragii mei prieteni, ieri (n.r. 6 iulie) am fost la ultimul festival din această vară, “Ursulețul de Aur”, unde am obținut Trofeul de Aur al acestui concurs minunat. Însă, nu am plecat doar cu atât! Am mai câștigat noi prieteni și ocazia să cunosc oameni minunați!”, a precizat Alice Ghile.