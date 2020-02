Ajutoarele naționale tranzitorii trebuie să fie acordate fermierilor în perioada de tranziție!

În cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, al cărei vicepreședinte sunt, a avut loc o dezbatere cu privire la prevederile tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021. În intervenția pe care am avut-o, am atras atenția asupra necesității ca ajutoarele naționale tranzitorii să fie acordate fermierilor în perioada de tranziție.





Iată intervenția pe care am susținut-o:





Aș dori să mă refer la ajutorul național tranzitoriu. Apreciez că trebuie să rămână mai departe o posibilitate, la îndemâna statelor membre. Mi se pare că de la nivelul Comisiei Europene este o oarecare contradicție: pe de-o parte, cere mai mulți bani statelor membre pentru buget, dar pe de altă parte, vrea să interzică statelor membre să vină cu bani în sprijinul fermierilor, bani care să le permită să rămână mai departe în sector.



Ce treabă are Comisia Europeană cu banii naționali? Este treaba statului membru să decidă cum sprijină fiecare sector! De aceea, cred că acest lucru trebuie clar stipulat: ajutorul național tranzitoriu trebuie să fie pe mai departe accesat și trebuie să se regăsească în raportul Parlamentului European pe acest regulament.



Elsi Katainen (Renew), raportoare pe acest proiect, a transmis faptul că: „Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lucra pe acest dosar important pentru fermierii europeni. Este responsabilitatea noastră să creăm stabilitate pentru siguranța agricultorilor. Fermierii vor cunoaște conținutul noului regulament înainte cu câteva luni ca legislația să intre în vigoare. Fermierii trebuie să știe mult în avans ce legislație va apărea. De aceea, doresc ca acest raport să fie gata până la finele lui aprilie. În ciuda ambițiilor noastre, un aspect cheie nu stă în puterea noastră: CFM trebuie să fie finalizat înainte ca noi să finalizăm acest dosar. Dragi colegi, un obiectiv al proiectului de raport este să includ cât mai multe din propunerile dumneavoastră. În ceea ce privește conținutul proiectului de raport, propunerea Comisiei de a continua cu vechile reguli și noile fonduri este binevenită. Asta nu înseamnă că nu putem îmbunătăți propunerea Comisiei. Este clar că nu pot fi regulile vechi cu mai puțini bani. De aceea, Parlamentul European nu poate accepta o reducere a bugetului PAC pentru că și așa veniturile fermierilor sunt mai mici.

Una dintre problemele cheie a raportului: Comisia a propus un an, cu o creștere mai puțin realistă. După părerea mea, putem accepta o tranziție de un an, numai în anumite condiții. Acordul temporar din CFM privind reforma PAC să fie finalizat până la finele iunie 2020. E nevoie de 12 luni pentru pregătirea unui plan strategic și 6 luni pentru aprobarea Comisiei. Trebuie să susținem negociatorii noștri în reformarea PAC."