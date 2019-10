Ai devenit major? Afla cu ce activitati noi te poti delecta acum!

Implinirea varstei de 18 ani a insemnat pentru toata lumea un punct de trecere important catre viata de adult. Chiar daca, din punct de vedere biologic, varsta nu arata intotdeauna maturitatea, depasirea acestei limite presupune numeroase schimbari pe plan legal. Multe activitati sunt limitate sau chiar interzise pentru cei care nu au implinit majoratul. Cei care au trecut aceasta limita vor avea posibilitatea exercitarii tuturor drepturilor, dar vor tine cont si de numeroase responsabilitati.

Exista numeroase activitati care, din diferite motive, nu sunt permise persoanelor sub 18 ani, dar care raman extrem de atractive. Multi dintre tineri abia asteapta majoratul pentru a le putea practica si pentru a se bucura de avantajele oferite. Un exemplu in aceasta privinta este reprezentat de practicarea jocurilor de noroc, interzise in mod explicit copiilor si adolescentilor. Dupa ce au implinit cei 18 ani, tinerii pot intra in cazinourile fizice sau in cele din mediul online.

Iata cateva lucruri pe care le poti face dupa ce ai implinit 18 ani!

Cea mai interesanta dintre toate activitatile pe care le poate face, in sfarsit, un tanar la aceasta varsta este sa conduca autoturismul personal sau pe cel al familiei. Foarte multi dintre cei care implinesc in curand aceasta frumoasa varsta s-au apucat, cel mai probabil, de scoala de soferi si abia asteapta sa sustina examenul pentru obtinerea permisului auto sa plece in plimbare alaturi de prieteni;

Pana la 18 ani, din pacate, poate a trebuit sa se furiseze in cluburi si restaurante, sperand din tot sufletul ca nu va fi prins si dat afara de angajati. Dupa majorat, insa, acest deziderat poate fi implinit cu prima ocazie, in compania celor dragi sau a colegilor de scoala, mai ales ca legea ii permite acest lucru;

Accesul la viata politica este liber din acest moment. Dreptul de a vota si de a candida la anumite functii publice poate fi pus in practica de catre orice tanar pasionat de acest domeniu. Sentimentul de a avea un cuvant de spus in privinta viitorului tarii si participarea activa prin inscrierea intr-un partid politic pot atrage numerosi tineri; Pentru cei dornici de a vedea lumea intreaga fara sa mai fie nevoiti sa fie insotiti de parinti pentru fiecare iesire in strainatate, varsta de 18 ani reprezinta exact momentul in care pot face acest lucru si nu vor mai exista probleme din acest punct de vedere;

Accesul pe piata muncii pana la majorat este limitat de legile statului roman, insa, dupa ce a implinit frumoasa varsta de 18 ani, fiecare tanat poate sa-si aleaga singur viitorul in aceasta privinta. Alegerea unei meserii, negocierea salariului, un program de munca complet sunt noi optiuni de care se poate bucura acesta.

In concluzie, majoratul nu este doar un motiv pentru realizarea unei petreceri memorabile cu rudele, colegii si prietenii, ci si un punct de trecere catre o viata de adult, catre drepturile si responsabilitatile care decurg din aceasta.

sursa foto: unsplash.com