Activitatea celor doi senatori sălăjeni, la un an şi jumătate de mandat

Judeţul Sălaj are doi senatori în Parlamentul României. Amândoi au obţinut mandatele la alegerile din decembrie 2016. Unul dintre ei, Gheorghe Pop de la PSD, este parlamentar cu vechime, acesta fiind cel de-al treilea său mandat de senator. Cristian Lungu, de la PMP, este la primul său mandat. La un an şi jumătate de când sunt senatori, am tras linie şi am analizat, în linii mari, activitatea celor doi senatori de Sălaj, care încasează lunar câte 13.050 de lei.

Gheorghe Pop a vorbit puţin în plen

Senatorul PSD de Sălaj, Gheorghe Pop, este în Parlamentul României din 2008, atunci când a obţinut primul său mandat de senator. A ajuns acum la cel de-al treilea. Din decembrie 2016 până în prezent, senatorul a semnat 55 de iniţiative legislative, a avut o declaraţie politică, 7 interpelări, nicio o interpelare adresată primului ministru, 3 întrebări, a votat o moţiune şi a luat cuvântul în plen de 3 ori.

Cele 3 întrebări formulate de senatorul PSD au fost cu privire la asiguratorii care întârzie nejustificat plata despăgubirilor, asigurarea asistenței medicale primare în grădinițele cu program normal și prelungit, şi reglementarea situației juridice a serviciilor publice deconcentrate aflate în coordonarea prefecturilor.

Cele 7 interpelări formulate de Gheorghe Pop către miniştrii de resort sunt, potrivit site-ului Senatului: “Sprijin pentru fermele înfiinţate după anul 2014”, “Întârzieri grave la acordarea drepturilor la pensie”, “Ajutor de urgenţă pentru tânăra Ancuţa Mihuţ”, “Finanţarea reabilitării DN 1T Mirşid – Moigrad”, “Neutralizarea deşeurilor de origine animală, în pericol”, “Durata analizei cererilor pentru Prima Casă la Fondul de Garantare, risc major pentru solicitanţi”, “Abrogarea HG nr.28/2008 anulează/blochează mii de proiecte ale administraţiilor locale”.

Senatorul Gheorghe Pop a vorbit de 3 ori în plenul Parlamentului, din decembrie 2016 până în prezent. Prima dată a depus jurământul, a doua oară şi-a rugat un coleg să-l strige, pentru că are o problem de sănătate. “Am o problemă de sănătate. Dacă te rog, mă strigi și pe mine, Pop Gheorghe? Senator Pop Gheorghe. Mulțumesc din suflet”, scrie în stenograma şedinţei din 29 iunie 2017. Cea de-a treia luare de cuvânt, şi ultima de până acum, a fost citirea interpelării adresate ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea. Senatorul PSD a solicitat ajutor financiar de urgenţă pentru o tânără din Sălaj, în vârstă de 28 de ani, care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Declaraţia politică din 14 februarie 2018, singura din acest mandat de senator, s-a intitulat “Darurile și iubirea pentru România în anul centenar”.

Moţiunea votată de senatorul Gheorghe Pop a fost moţiunea “România nu poate fi confiscată. Apărăm democraţia şi votul românilor”, adică cea în urma căreia a fost demis premierul Sorin Grindeanu.

Vasile Cristian Lungu a avut activitate intensă

Senatorul Vasile Cristian Lungu de la PMP este la primul său mandat de parlamentar. Din decembrie 2016 până în prezent, acesta a semnat 50 de iniţiative legislative, a avut 10 declaraţii politice, a formulat 42 de întebări, 24 de interpelări, 3 interpelări adresate primului ministru, a votat 4 moţiuni şi a luat cuvântul în plen de 20 de ori.

Cele 10 declaraţii politice au avut tematici diverse, de la “Șomajul în rândul tinerilor în România”, Familia tradițională, “Turismul după aderarea României la Uniunea Europeană” sau “Înzestrarea armatei române” până la „Dezghețarea relațiilor economice Federația Rusă respectând sancțiunile UE”, “Contextul european după alegerile prezidențiale din Franța”, “Situația geopolitică din Peninsula Coreeană” şi “Referendum prezidențial în Turcia”.

Cele 20 de luări de cuvânt în plen au fost, în mare măsură, citirea interpelărilor adresate diferiţilor miniştri, multe dintre ele fiind pe domeniul sănătăţii.

Din cele 42 de întrebări formulate, cele multe au fost adresate ministrului Transporturilor şi ministrului Sănătăţii. Vasie Cristian Lungu a cerut lămuriri cu privire la infrastructura rutieră, modul de deszăpezire a drumurilor, vaccinarea obligatorie, erorile de raportare şi de interpretare pentru cazurile de rujeolă din România, dar şi cu privire la Legea manualelor școlare , standardele folosite de România în procesul de selecţie pentru separarea refugiaţilor de migranţii economici şi de potenţiali terorişti, sau problematica hărțuirii sexuale în universitățile din România.

Cele 24 de interpelări de până acum au avut tematici foarte variate: “Strategia naționala de educație parentală“, “Ajutoarele sociale în România” , “Centrala nucleară de la Kozlodui”, “Expunerea liceenilor bucureşteni, prin vizionare de film, la comportament sexual cu risc crescut” , “Capitalizarea Companiei Naţionale „Poşta Română” , “Existenţa unui dublu standard în privinţa calităţii produselor alimentare la nivelul Uniunii Europene” , “Respectarea legislaţiei în vigoare privind eliminarea folosirii nisipului ca substanţă antiderapantă pe autostrăzi şi drumuri naţionale pe timp de iarnă”. În februarie 2017, la începutul mandatului său, la dezbaterile pe Legea bugetului, a cerut alocarea de bani pentru canalizare pe strada Crasnei din Zalău, fonduri pentru şoseaua de centură a municipiului şi suplimentarea bugetului pentru demararea exproprierilor pe suprafeţele pentru tronsonul 3B, Mihăileşti – Suplacu de Barcău al autostrăzii Transilvania. Primele sale două interpelări din cariera de senator au fost “Finanţarea Tronsonului Suplacu de Barcău-Borş-Oradea al Autostrăzii Transilvania” şi “Finanţarea podului care face legătura între tronsoanele Gilău – Nădăşel şi Gilău – Câmpia Turzii (Autostrada Transilvania)”.

Interpelările adresate primului ministru au fost cu privire la “Studiu pilot comparativ despre starea de sănătate a copiilor vaccinaţi faţă de cei nevaccinaţi din Statele Unite, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani”, “Suportarea de către stat a costurilor cu despăgubirile pentru efectele adverse post vaccinare” şi “Măsuri de informare a călătorilor privind efectele secundare asupra sănătății ca urmare a scanării cu dispozitivele de scanare corporală care folosesc tehnologia microundelor”.

A votat 4 moţiuni depuse la Senat, toate fiind respinse la vot.