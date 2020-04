Acțiune caritabilă inițiată de un preot sălăjean

Sub sloganul „Sus să avem inimile” s-a desfășurat în acest weekend o acțiune caritabilă organizată de preotul Adrian Crăciunaș de la Parohia Fetindia. Bunurile colectate în cadrul acțiunii au ajuns în zece locații de pe raza județului.

La fel ca și anii trecuți, preotul Adrian Crăciunaș de la Parohia Fetindia a reușit să aducă zâmbetul pe buzele celor mai puțini norocoși. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute preotul a vizitat Casele de bătrâni din Jibou, Bic și Crasna, precum și Căsuțele de copii din Hereclean, Fizeș și cinci Căsuțe de copii din Zalău unde a împărțit diferire bunuri. Este vorba despre detergenți, role de hârtie, alimente, fructe și dulciuri.

,, Sus să avem inimile !”, dragilor nu am cuvintele necesare pentru a vă mulțumi pentru generozitatea de care ați dat dovadă și în anul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii pe care pronia mi i-a adus în cale, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor. Mi-aș fi dorit să-i vedeți pe toți cu ce emoție ne-au așteptat, aveau lacrimi în ochi, nu le venea să creadă când au văzut mașina plină de alimente pregătite special pentru ei. Toți m-au întrebat cum de am ajuns și în anul acesta când alimentele sunt mai dificil de procurat și oamenii o duc atât de greu în toată lumea. Le-am spus tuturor că era absolut necesar să îi vizităm, mai ales în acest an în care trebuie să arătăm că suntem uniți, că împreună vom trece și peste această încercare. Dar le-am mai spus un lucru important, că oamenii care m-au ajutat au inimă mare și suflet milostiv. Vă mulțumesc tuturor, Dumnezeu să vă răsplătească jertfa!” a declarat preotul la finalul acțiunii.