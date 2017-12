Accident mortal de circulatie la Sig

Un accident mortal a avut loc in dimineata celei de a doua zi de Craciun. Un tanar de 18 ani care nu detinea permis de conducerea si care, mai mult decat atat, se afla sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu masina in 4 tineri, unul decedand pe loc.

Marti, 26 decembrie, in jurul orei 04:30, un adolescent de 18 ani din Chiesd conducea autoturismul pe drumul judetean 191B, iar in localitatea Sig a lovit din spate 4 tineri care se deplasau in aceeasi directie de mers. Dupa impact, autoturismul condus de acesta s-a rasturnat in afara partii carosabile.

Evenimentul s-a soldat cu decesul unui tanar de 23 de ani din Valcaul de jos si ranirea altor 2, de 17, respectiv 18 ani, ambii din Simleu Silvaniei.

La testarea cu alcooltestul, "soferul" avea o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In urma verificarilor efectuate de politisti s-a constatat ca acesta nu detine nici permis de conducere.

Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.