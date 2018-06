Accident la Vârşolţ

Un accident de circulaţie a avut loc duminică, în localitatea Vârşolţ. O autoutilitară a intrat în coliziune cu un autoturism, iar în urma impactului, două persoane au fost rănite uşor.

Potrivit unui bulletin de presă primit sin partea IPJ Sălaj, „Duminica, 10 iunie a.c., la ora 9.44, un tanar de 22 de ani, din comuna Zimbor, conducea autoutilitara pe Drumul National 1H, prin localitatea Virsolt. Pe un sector de drum in aliniament, soferul nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de depasire si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, condus de un barbat de 59 de ani din Virsolt. In urma impactului, soferul din Virsolt si o femeie de 54 de ani, pasagera pe locul din dreapta fata in autoturism, au fost raniti usor”.

Ambii participanti la trafic au fost testati cu alcooltestul, rezultatul fiind negativ. In cauza, politistii au intocmit dosar penal pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa.