Accident la Dobrocina, pe DJ109E

Un accident de circulatie soldat cu ranirea grava a unui barbat a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Dobrocina. Cauza accidentului in care au fost implicate doua autoturisme a fost o manevra de intoarcere efectuata necorespunzator.

”Marti, 30 aprilie a.c., ora 17.52, pe Drumul Judetean 109 E, in localitatea Dobrocina, un barbat de 50 de ani, din municipiul Gherla, la pornirea de pe loc a efectuat o manevra de intoarcere f?r? sa se asigure si a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 38 de ani, din Gherla. Acesta din urma efectua depasirea regulamentara a unui autoturism care se afla oprit regulamentar. In urma impactului a rezultat ranirea grava a soferului de 50 de ani si a pasagerului acestuia, un barbat tot de 50 de ani, din Gherla. Participantii la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul”, spune Maria Cristea, purtatorul de cuvant al IPJ Salaj.

La fata locului au intervenit pompierii de la Ileanda, dar si echipajul mobil de Terapie Intensiva de la Zalau.

“În accidentul rutier de pe DJ 109E, localitatea Dobrocina, au fost implicate doua autoturisme, în unul au fost doua persoane încarcerate, conștiente, au fost deblocate și preluate de EPA B2, în celalalt autoturism au fost trei persoane care au ieșit singure din autoturism, fiind constiente”, a declarat Lucian Jacodi, purtator de cuvant al ISU Salaj.