Acces liber în curtea şcolii

Copiii vor putea juca fotbal în curtea şcolii din cartier fără frica de a găsi lacătul pe poartă sau de fi alungaţi de paznic. Iniţiativa consilierului local PMP Adrian Popan privind liberul acces al copiilor în curţile şcolilor, a avut ecoul scontat. Acesta a solicitat în ultima şedinţă de Consiliu local ca, pe perioada vacanţelor, curţile şcolilor să fie deschise, astfel încât copiii să se poată bucura de terenurile de joacă.

Răspunsul primăriei a fost unul favorabil. Primăria Zalău a trimis ieri o adresă şcolilor din municipiu prin care le cere să nu mai închidă porţile.

“Sunt lucruri pe care le putem face în mod gratuit. Am avut o iniţiativă prin care am cerut Executivului Primăriei să deschidă porţile şcolilor pentru activităţi sportive. Avem spaţii amenajate pentru copii în cartiere, destinate cu precădere preşcolarilor, există, de asemenea, spaţii private de joacă, terenuri care se pot închiria contra cost, dar copiii între 10 şi 18 ani nu prea au unde să desfăşoare activităţi sportive, iar noi ţinem închise porţile şcolilor. Chiar azi (ieri, n.red.) am primit o adresă prin care li se cere şcolilor să lase deschise porţile pentru activităţile sportive ale copiilor”, a declarat ieri Adrian Popan, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul PMP Sălaj.