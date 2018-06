A tamponat masina de la scoala de soferi

O viitoare soferita a tras o sperietura zdravana si s-a ales cu rani usoare dupa ce masina in care se afla, alaturi de instructorul sau, a fost lovita in trafic de alt autoturism. Accidentul s-a produs vineri dupa amiaza, pe bulevardul din municipiu. Un sofer nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de autoturismul din fata sa si a intrat in coliziune cu acesta. "Un barbat de 52 de ani, din Zalau, care conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiu, nu a pastrat o distanta corespunzatoare in mers si a intrat in coliziune cu un autovehicul cu care se efectuau cursuri pentru obtinerea permisului de conducere. Accidentul a avut loc vineri, 29 iunie a.c., la ora 12.40. In urma impactului a rezultat ranirea usoara a elevei aflate la volanul autovehiculului, prevazut cu inscriptia "Scoala", o tanara de 30 de ani, din comuna Horoatu Crasnei. Atat conducatorii auto cat si instructorul au fost testati cu alcooltestul, rezultatul fiind negativ", spune purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie JudeteanSalaj, Maria Cristea. Politistii continua cercetarile penru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs accidentul.