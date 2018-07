A murit după ce a fost înţepat de viespi

Un bărbat de 43 de ani din Pericei, angajat la o firmă de construcţii, a avut parte de un sfârşit tragic. Ieri, în timp ce se afla la muncă, a decedat după ce a fost înţepat de mai mulţi viespi.

Evenimentul nefericit a avut loc pe raza comunei Pericie, acolo unde se desfăşurau lucrările firmei la care bărbatul era angajat. La un moment dat, el a vrut să bea apă şi a apelat, împreună cu colegii săi, la un localnic. Acesta le-a pus la dispoziţie fântâna din curtea casei. Doar că, în moemntul în care au vrut să scoată apă, din fântână au ieşit mai mullţi viespi care l-au înţepat pe bărbatul de 43 de ani. În ciuda eforturilor depuse de colegii lui, acesta a decedat.

„În această perioadă, o firmă de construcţii lucrează la extinderea canalizării în comuna Pericei. Muncitorii firmei au intrat, marţi, într-o gospodărie să bea apă. Cum au deschis gardina fântânii, au văzut în interiorul acesteia un cuib de viespi. Din păcate, un bărbat de 43 de ani care avea alergie la acestea, a fost înţepat de mai mulţi viespi şi i s-a făcut rău. Chiar dacă a fost transportat imediat la spital de către colegii săi, el a decedat. Ulterior, am distrus cuibul de viespi cu pompierii voluntari. Am ars cuibul şi am izolat zona”, a precizat primarul comunei Pericei, Boncidai Csaba.

În acelaşi timp, un alt bărbat, din aceeaşi echipă de muncitori, a fost şi el înţepat de viespi, însă acesta se află în stare stabilă la spital.