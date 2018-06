A fost prezentată situația contractelor colective de muncă în Sălaj

Situația contractelor colective de muncă la nivelul județului Sălaj a fost prezentată marți, 19 iunie, la sediul Instituției Prefectului Sălaj, în cadrul întâlnirii Comisiei de Dialog Social, alături de o sinteză a modificărilor apărute în legislația muncii în ultimele șase luni.

În primele cinci luni ale anului 2018 au fost înregistrate 50 de contracte colective de muncă, 34 de acte adiționale de modificare a contractelor colective de muncă și au încetat 27 de contracte colective, iar legat de conflictele colective de muncă s-a punctat faptul că nu au fost înregistrate astfel de situații nici în anul 2017, nici în primele luni ale anului 2018. Pe lângă acestea, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj a adus și precizări legate de numărul contractelor colective de muncă active înregistrate la ITM.

„În ceea ce privește contractele colective de muncă, știm cu toții că obligativitatea negocierii o au unitățile care au un număr de 21 și peste 21 de salariați. Numărul total al unitățiilor din județ cu 21 și peste 21 de salariați este de 431, din care 182 sunt cu capital de stat, 243 cu capital privat și șase cu capital mixt. Această cifră pe care o dau este valabilă până la 31 mai 2018. Numărul contractelor colective de muncă active înregistrate la ITM este 152, reprezentând aproximativ 35 la sută din unitățile care au această obligație. [...] Pe anul 2017, numărul salariaților acoperiți de contracte colective de muncă a fost 15.995. În ceea ce privește conflictele colective de muncă, nu am avut înregistrate în 2017 și nici în primele cinci luni ale acestui an. Contractele colective de muncă ce se înregistrează la ITM, nu am constatat ca având prevederi antagonice cu legislația în vigoare, iar inadvertențele care s-au constatat se aduc la cunoștința angajatorului prin notificările făcute de către inspectorat și pot fi modificate prin acte adiționale aferente acelor contracte colective”, a precizat șeful ITM Sălaj, Luminița Nemeș.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj este o instituție publică aflată în subordinea Inspecției Muncii, care controlează aplicarea unitară a legilor și a altor acte normative ce reglementează domeniul muncii, relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și alte categorii de angajatori, în conditiile Legii nr.108/1999.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Inspecţia Muncii are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică ce se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de un inspector-şef ce are în subordine doi inspectori-şefi adjuncţi.