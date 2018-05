30 de persoane din comunitatea de romi din Cheud au fost angajate

Voința și perseverența sunt de ajuns pentru schimbarea în bine a unei comunități. Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC și partenerii săi, Primăria Năpradea și Școala Gimnazială „Traian Crețu” Năpradea, și-au propus să demonstreze că și în localitățile rurale medii și mici din România se pot crea perspective economice dacă mediul public și privat acționează în comun.

Un exemplu de succes este în comuna sălăjeană Năpradea, unde miercuri, 23 mai, își începe activitatea secția de montaj componente electrice a Working Technology SRL, parte a grupului Working Blue SRL și partener al companiei multinaționale americane Eaton. Secția numără 30 de angajați, romi din satul Cheud, și reprezintă prima investiție privată din localitatea sălăjeană din ultimii ani. Conducerea grupului de firme din Maramureș a decis, după ce a fost contactată în acest sens de ASSOC, să deschidă punctul de lucru de la Năpradea.

„Pentru mine este o mare bucurie deoarece am văzut foarte mare interes din partea oamenilor de aici. Eu sper ca acest interes să continue. Noi am găsit mult mai multe persoane care sunt la început de drum, pentru care, însă, nu am găsit locuri, pentru început având doar 30. Totuşi, noi avem posibilitatea de a ne dezvolta până la 100 de locuri de muncă”, precizează reprezentanții firmei din județul vecin.

Astfel, la circa o jumătate de an de la începerea proiectului "TRAISAREL DÈMNO ANDA CHEUD - Servicii integrate pentru o viață demnă", finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, există dovezi că se pot întâmpla lucruri bune chiar și în zone cărora nu li s-au dat nicio șansă de dezvoltare. Această fabrică reprezintă o şansă pentru cele 30 de persoane, care, începând de astăzi, au un loc de muncă şi un venit lunar.

„Acest loc de muncă reprezintă o siguranţă pentru viitor, un loc de muncă din care să câştigăm un ban, prin care să ne descurcăm mai bine. Am fost plecată mulţi ani în afara ţării. M-am întors acasă de puţin timp, iar de atunci sunt în căutarea unui loc de muncă. Din păcate, la nivelul comunei nu au existat şanse. Acum, dorinţa mi s-a îndeplinit. Pot să muncesc acasă, fără să mai plec în străinătate”, a precizat o persoană prospăt angajată la firma din Năpradea.

„Probabil, pentru alte comunităţi, a angaja 30 de persoane este puţin. Pentru comuna noastră, însă, este foarte mult, având în vedere că a noastră comună are un specific mai mult agricol. Aici, în comuna Năpradea, a fi 30 de locuri de muncă, cu posibilitatea de extindere până la 100 de locuri, înseamnă foarte mult”, a precizat în deschidere primarul comunei Năpradea, Vasile Fodor.

Neîncrederea s-a manifestat și în cazul proiectului de la Cheud, unde Asociația ASSOC, împreună cu Primăria și Școala, și-au asumat misiunea de a crea un pachet de măsuri integrate de incluziune socială și combatere a sărăciei pentru cel puțin 510 romi din comună, adică aproape atâția câți sunt în Cheud.

Obiectivul general al proiectului este implementarea pentru comunitatea de romi din localitatea Cheud - comuna Năpradea - județ Sălaj, respectiv pentru cel putin 510 persoane, a unui pachet de măsuri integrate de incluziune socială, combatere a sărăciei și a oricărei forme de discriminare. În acest context, deschiderea secției de montaj de la Năpradea este un argument că, printr-o administrare inspirată și responsabilă a fondurilor europene, vin și rezultatele.

„E un proiect pe care ni-l dorim de succes, un proiect prin care să schimbăm faţa actuală a satului Cheud, respectiv a comunei Năpradea. Dorim să realizăm aici, într-adevăr, un sat European”, a precizat Florian Sălăjeanu, preşedintele ASSOC.