3 informatii esentiale pe care NU le stii pentru a alege anvelopele potrivite iarna aceasta!

In fiecare an esti nevoit sa schimbi anvelopele de cel putin doua ori, din cauza trecerii de la sezonul cald la sezonul rece si invers. De asemenea, uneori vei fi nevoit sa le schimbi din cauza uzurii pronuntate sau a altor evenimente neprevazute precum o pana.

Prin urmare, trebuie sa stii cum sa-ti alegi anvelopele potrivite, astfel incat ele sa se potriveasca cerintelor masinii tale si sa-ti ofere siguranta de care ai nevoie.

Afla cum alegi anvelopele potrivite

Importanta anvelopelor vine de la faptul ca ele reprezinta punctul de contact dintre autovehicul si suprafata carosabila. Astfel, este esential sa iei in considerare cele mai importante aspecte, pentru a echipa masina cu anvelopele potrivite.

Sezonul

Cel mai important motiv pentru care este necesara schimbarea anvelopelor il reprezinta sezonul.

Pe langa stilul tau de a conduce, conditiile meteorologice au o influenta foarte mare in controlul masinii.

Exista trei feluri de anvelope: anvelope de iarna, anvelope de vara si anvelope all-season. Ultimele au devenit foarte populare printre soferii care vor sa-si asigure un plus de confort. Ele se pot folosi pe parcursul unui an intreg sau chiar mai mult, nemaifiind necesara schimbarea si adaptarea lor la sezonul cald sau rece.

Cu toate acestea, ele nu asigura acelasi nivel de siguranta ca cele specifice sezoanelor, de aceea, nu se recomanda utilizarea lor decat in oras unde, in cazul unei ninsori abundente, soselele sunt curatate in mod regulat, iar circulatia se desfasoara la viteza mica.

Pentru a conduce in sezonul rece este bine sa echipezi masina cu anvelope de iarna, deoarece acestea au o compozitie chimica ce le permite sa reziste la temperaturi scazute si nu ingheata, iar formatul lor include santuri adanci care ajuta autovehiculul sa circule pe drumuri inzapezite. Acest lucru iti permite sa ai control total asupra masinii si poti conduce in deplina siguranta chiar si in zonele de munte.

In acelasi timp, anvelopele de vara sunt facute pentru a asigura un control si o franare sigura in timpul sezonului cald, indiferent ca circuli pe carosabil uscat si incins sau umed. Fiind mai subtiri decat cele de iarna, anvelopele de vara sunt mult mai flexibile si rezistente la temperaturi ridicate. In plus, au o suprafata neteda pentru a evita supraincalzirea.

Dimensiunea

Pentru a nu afecta stabilitatea masinii, anvelopele trebuie sa respecte o anumita dimensiune care apare sub forma “195 / 65 / R15”. Fiecare autovehicul beneficiaza de propriile dimensiuni ce se pot regasi in Cartea de Identitate a Vehiculului .

Clasa de eficienta

Cu ajutorul Uniunii Europene care a introdus un sistem de etichetare a anvelopelor, șoferii pot gasi mai usor anvelope potrivite masinii lor. Introdus in 2012, acest sistem clasifica anvelopele, luand in considerare aspecte precum aderenta pe carosabil in conditii meteo dificile, consumul de combustibil si zgomot.

In urma mai multor teste de specialitate, expertii au analizat mai multe tipuri de anvelope, chiar si anvelope de iarna Continental, si le-au clasat în 7 categorii de eficienta, de la A la G.

Cele mai bune au fost cele din categoria A, care favorizeaza atât consumul de carburant, cat si aderenta potrivita sezonului. Rezultatele au aratat ca acestea pot asigura un consum cu 7,5% mai mic comparativ cu una din clasa G.

Prin urmare, daca doresti sa achizitionezi o noua pereche de anvelope, trebuie doar sa intri pe site-urile magazinelor de specialiate, sa tii cont de indicii de care ai nevoie si sa plasezi o comanda. Astfel, iti poti echipa masina corespunzator si poti beneficia de maximul de siguranta pentru tot sezonul.

sursa foto: Envato.com