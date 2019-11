3 elemente de mobilier pe care orice dormitor trebuie sa le aiba

Daca vrei sa iti mobilezi sau chiar remobilezi dormitorul, este nevoie sa ai in vedere ca acesta sa contina cateva elemente esentiale pentru a fi complet. Pe langa faptul ca ele iti ofera spatiu de depozitare si au utilitate specifica, au si un aspect estetic ce ii va oferi dormitorului tau un plus de confort.

Pentru ca spatiul tau de dormit sa fie unul cat mai relaxant, este nevoie ca mobila din dormitor sa te faca sa te simti confortabil. Asadar, cauta modele, culori sau un stil anume care sa te reprezinte si in care sa te regasesti.

Daca vrei ca dormitorul tau sa fie complet, iata 3 piese de mobilier ce nu trebuie sa iti lipseasca:

Dulapul

Chiar daca, probabil, iti suna putin ciudat, trebuie sa stii ca sunt multe persoane care nu apeleaza la amplasarea unui dulap in dormitor din varii motive. Unul dintre ele ar fi acela ca au o camera separata pentru depozitarea hainelor, iar dulapul nu mai are utilitate daca este pus in dormitor.

Pe langa aceste cazuri rare, este nevoie ca in orice dormitor sa existe un dulap in care sa iti asezi hainele ce urmeaza sa fie purtate. Pe langa utilitatea lui, acesta are si un rol estetic, oferind camerei un alt aspect, mai ales daca pe usile acestuia se afla oglinzi, dand impresia unui spatiu mult mai mare si mai deschis.

Noptierele

Necesitatea pozitionarii a doua noptiere, in stanga si in dreapta patului, reprezinta mai mult un detaliu ce tine de utilitatea pe care ele o au. Daca nu vrei sa apelezi la doua noptiere sau, in cazul in care patul este pozitionat pe colt, foloseste macar una, pentru a tine lucrurile necesare exact langa pat.

Pe langa aceste beneficii pe care noptierele le ofera, aspectul lor este si el un punct in plus. In cazul in care le vei asorta cu restul mobilei pentru a exista o continuitate a designului in dormitor, cu siguranta te vei bucura din plin de el.

Comoda

Rolul clasic al acesteia este de depozitare a lenjeriei, dar, pe langa asta, comoda poate fi utila si pentru a sustine televizorul, daca doresti sa il pozitionezi pe ea. Este recomandat ca aceasta sa fie din acelasi material din care este realizat si restul mobilei ce exista in dormitor.

Cand vine vorba despre siguranta, este nevoie sa iei in considerare si felul in care urmeaza sa amplasezi elementele de mobilier in camera ta, asa ca tine cont si de acest aspect atunci cand te gandesti sa amenajezi si renovezi deja prezenta.

Daca vrei sa apelezi la aceste trei elemente pe care sa le pui in dormitorul tau, trebuie sa stii ca poti gasi seturi de dormitor care sa le cotina pe toate, acestea fiind facute din aceleasi materiale.

Sursa foto: Shutterstock.com