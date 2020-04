22 Aprilie, ziua Pământului

La 22 aprilie 1970, lua naştere mişcarea pentru protejarea mediului, marcându-se pentru prima dată ziua Pământului prin manifestaţii împotriva poluării pe întreg teritoriul Statelor Unite, la care au participat aproximativ 20 de milioane de americani. De atunci, în fiecare an, această zi a fost marcată pentru a aduce în atenţia oamenilor necesitatea protejării mediului înconjurător, pentru a conştientiza populaţia privind necesitatea conservării resurselor naturale ale lumii şi pentru ca problematica ecologică să devină parte integrantă a educaţiei şi culturii.

În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mișcare s-a născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care înăbușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți împotriva războiului din Cambodgia, "Masacrul din 4 mai", apariția fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge over Troubled Water", ultimul album al formației Beatles, moartea lui Jimmy Hendrix, un accident nuclear în Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River din apropierea orașului Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze și fum, considerată "semn al prosperității". Despre mediul înconjurător a început să se vorbească din ce în ce mai des. Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care il arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.

În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și mai verde. Ziua Pământului a avut un rol important în popularizarea problemelor de mediu. De altfel, a fost înfiinţată şi o organizaţie - Earth Day Organization, care are în prezent filiale în peste 170 de ţări.

În prezent, peste 500 de milioane de oameni din toată lumea sărbătoresc Ziua Pământului 2016, pe 22 aprilie, numeroase comunităţi organizând chiar o săptămână întreagă de manifestări dedicate mediului înconjurător.

Ideea senatorului Nelson s-a bucurat de susţinere din partea unui grup de studenţi, lideri de organizaţii şi oameni de afaceri din Philadelphia, dar şi din alte regiuni, astfel că în 1970, între 16 şi 22 aprilie, au fost organizate tot felul de activităţi pentru a educa publicul cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător.

20 de ani mai târziu, în 1990, nu mai puţin de 200 de milioane de oameni din 141 de ţări s-au mobilizat pentru a sărbători Ziua Pământului. Evenimentele din acel an au dat un imbold puternic activităţilor de reciclare şi au pavat calea pentru summitul dedicat mediului înconjurător al Naţiunilor Unite, din 1992. Una dintre cele mai ample mobilizări de Ziua Pământului a avut loc în 2007, adunând circa un miliard de oameni.

Deşi se bucură de o popularizare mai mică decât Ora Pământului, când oamenii de pretutindeni sunt chemaţi să nu folosească energia electrică timp de 60 de minute, Ziua Pământului are acelaşi scop: să atragă atenţia asupra degradării mediului înconjurător, asupra efectelor poluării şi să educe cu privire la acţiunile pe care fiecare dintre noi le poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii.

Ziua Pământului este sărbătorită şi în România. Tu cum sărbătoreşti Planeta Albastră? Ai putea ca, măcar pe 22 aprilie, să alegi bicicleta în locul maşinii sau chiar o plimbare spre şcoală sau muncă. Ar putea fi ziua în care începi să selectezi deşeurile casnice, astfel încât data viitoare când duci gunoiul să pui hârtia, plasticul şi sticla în containerele special amenajate din oraş. Sau ai putea să te uiţi la documentarul Home, dedicat evoluţiei şi frumuseţii Pământului. Spune-ne dacă vei face ceva special astăzi, de Ziua Pământului!

