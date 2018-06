14 Iunie-Ziua Internaţională a Donatorului de Sânge. Donatorii, aşteptaţi cu surprize

Ziua Internaţională a Donatorului de Sânge. Donatorii, aşteptaţi cu surprize

Pe data de 14 iunie este sărbătorită Ziua Internaţională a Donatorului de Sânge, iar cu această ocazie, Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj îi aşteaptă cu surprize dulci şi de suflet pe toţi cei care vor trece pragul Centrului.

Puțini știu că sângele donat poate trata în fiecare an un milion de pacienţi. Dacă donezi de mai multe ori pe an capeţi o stare fizică mai bună şi, mai mult, reduci riscul apariţiei mai multor boli grave. Donarea este benefică pentru sănătatea donatorului, întrucât sângele este împrospătat, imunitatea organismului creşte. În urma donării de sânge, rezistenţa organismului la şocuri creşte.

„În ceea ce priveşte beneficiile, acestea sunt numeroase. În primul rând, pachetul de analize care se face gratuit pentru patologia care se transmite prin sânge, adică virusul de hepatită B, hepatită C, HIV, sifilis, factori leucemici, grupă, Rh, hemoglobină, glicemia. De asemenea, se primesc tichete de masă, în număr de şapte, în valoare 65 de lei, aproximativ. Se mai primeşte o zi liberă pentru angajaţi sau o învoire de la şcoală pentru elevi. Însă, cel mai important este gestul. Este cel mai mare beneficiu: să poţi ajuta pe cineva care este în suferinţă”, precizează Cristina Ilieş, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj.

Astfel, cei care joi, 14 iunie, vor trece pragul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj vor fi întâmpinaţi de personalul de aici cu câteva surprize dulci şi de suflet. Programul Centrului este de la 7.30 până la ora 14.00. De asemenea, tot azi, echipa mobilă se află pe teren, la Centrul de Permanenţă din Cehu Silvaniei, între orele 9.00 şi 13.00.

Îngrijorător: tot mai puţini donatori

Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj se confruntă cu o criză de donatori. În acest an, numărul celor care au trecut pragul centrului pentru a dona sânge este puţin sub 500. Directorul Centrului de Transfuzie, dr. Cristina Ilieş, face un apel la sălăjeni pentru a veni să doneze, date fiind beneficiile pe care le are acest gest. „Din păcate, numărul donatorilor a scăzut îngrijorător în luna mai faţă de lunile anterioare. Dacă până acum aveam între 700 şi 800 de donatori pe lună, în luna mai „ne mândrim” doar cu 500 de donatori. Asta înseamnă că numărul celor care ne trec pragul este din ce în ce mai mic. Cu această ocazie, fac un apel către toţi cei care sunt donatori, să-şi aducă aminte de datoria de suflet şi să vină să doneze pentru cei care sunt în suferinţă”, precizează dr. Cristina Ilieş.

Colecta Mobilă continuă periplul prin judeţ

De asemenea, pot să doneze şi cei care se află în afara municipiului Zalău, prin intermediul Caravanei Mobile. „Avem un program de colectă mobilă. În fiecare lună mergem; în a treia zi de joi din lună la Jibou, în a doua zi de marţi din lună la Nuşfalău, în prima zi de marţi din lună la Crasna şi în ultima zi de miercuri din lună la Şimleu Silvaniei. Am încercat şi sperăm să fie un succes, să facem colectă mobilă şi la Sărmăşag. Mergem în a treia zi de miercuri din fiecare lună şi aici”, completează directorul Centrului de Transfuzie Sălaj, dr. Cristina Ilieş.

Centrul de Transfuzie Sanguină aprovizionează cu sânge atât spitalul din Zalău, cât şi spitalul din Şimleu Silvaniei.