10 miliarde de euro alocate pentru agricultura României

Agricultura a fost una dintre priorităţile Guvernului, iar acest sector a fost susţinut în permanenţă de autorităţi, spune premierul Viorica Dăncilă. Prim-ministrul a participat la ”Forumul agricultorilor”, organizat cu prilejul Zilei naționale a produselor agroalimentare românești. Agricultura contribuie substanțial la creșterea economică și oferă locuri de muncă pentru un sfert din populația activă a României, spune premierul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă le-a vorbit celor prezenţi despre sumele de bani alocate de Executiv pentru a sprijini agricultura.

“Am acordat la timp subvențiile pentru ca dumneavoastră, fermierii, să beneficiați de sprijinul de care aveți nevoie pentru a obține rezultate cât mai bune.De la preluarea guvernării de către PSD, agricultorii români au beneficiat de fonduri de aproximativ 10,2 miliarde de euro, din care 8,9 miliarde de euro din fonduri europene, fapt fără precedent până în prezent.

În plus, săptămâna viitoare vom începe plata subvenției pentru sprijinul cuplat. Suntem pregătiți ca până la finalul lunii noiembrie să plătim fermierilor, sub formă de avans, peste 1,4 miliarde de euro. În urma discuțiilor avute cu reprezentanții dumneavoastră, am inclus în Programul de guvernare și am pus în practică o serie de măsuri de sprijinire a fermierilor și agricultorilor pentru susținerea produselor românești.Amintesc aici Programul pentru tomate, cel pentru creșterea raselor Bazna și Mangalița, sprijinul pentru crescătorii de oi, prin Programul de colectare a lânii, precum și schema de ajutor de stat pentru apicultori. De asemenea, am investit peste 335 milioane de lei în reabilitarea sistemelor de irigații și antigrindină, esențiale pentru zona rurală.Am dezvoltat și extins Programul prin care agricultorii beneficiază de reducerea accizei la motorină, astfel încât să primească acest sprijin și sectorul piscicol, dar și cel al cercetării.Am oferit și oferim în continuare garanții de stat pentru creditele agricultorilor, o pârghie importantă de susținere a investițiilor în satul românesc. Am venit în întâmpinarea producătorilor, dar și a consumatorilor, reducând Taxa pe Valoare Adăugată de la 9% la 5% pentru produsele de înaltă calitate. Încurajăm astfel producerea și comercializarea produselor tradiționale, a produselor de rețetă consacrată și a celor ecologice », a declarat premierul.

Viorica Dăncilă spune că un miliard de euro va fi alocat în următorii zece ani pentru susținerea zonei Montane, legislația specifică acestui program fiind deja adoptată.

De asemenea, premierul a vorbit şi despre încurajarea tinerilor să practice agricultura.

“Este încurajator că tot mai mulți tineri sunt atrași de domeniul agriculturii, că accesează cu încredere programele guvernamentale, se asociază și valorifică produsele tradiționale românești în marile lanțuri de retail. Vom continua să susținem implicarea generațiilor viitoare și să atragem cât mai mulți tineri către acest domeniu, care oferă satisfacții și siguranță atât antreprenorilor, cât și populației.(...)Am început un proces de revitalizare a liceelor agricole, care să asigure specialiștii pentru viitor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va face investiții în 58 de licee cu profil agricol, pentru a pregăti fermierii de mâine și pentru a asigura forță de muncă bine pregătită. Exact ca în agricultură: pregătim terenul și sădim semințele pentru viitor. Rezultatele remarcabile din domeniul agricol ne-au motivat să luăm măsuri de reorganizare a sectorului de cercetare pentru a fi corect finanțat. În mai puțin de 3 ani, am reușit să contribuim la reorganizarea a 49 de stațiuni si institute de cercetare agricolă, în condițiile în care, la începutul anului 2017, doar 3 stațiuni și institute din domeniu au beneficiat de această măsură. În scurt timp vom finaliza procesul de reorganizare din punct de vedere administrativ și pentru ultimele două institute. Este foarte important să punem la adăpost rezultatul muncii de cercetare în domeniul agricol, să diminuăm dependența de importuri și să asigurăm securitatea alimentară a României.Din aceste considerente, am adoptat recent înființarea unei bănci de resurse genetice vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și plante medicinale. Aceasta va fi organizată la Buzău, unde există cel mai vechi bazin legumicol din România și unde sunt păstrate circa 10.000 de soiuri de semințe » a ad[ugat premierul.